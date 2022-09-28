Garmin uydu mesajlaşma aksesuarını duyurdu

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Uydu üzerinden acil durumlarda iletişim kurabilme özelliği Huawei ve Apple gibi markalar ile öne çıkmaya başlasa da aslında uzun bir süredir sunuluyor. Garmin bunun için yeni bir bağlantı aksesuarı duyurdu.

Garmin inReach Messenger özellikleri ve fiyatı

Aslında harici aksesuarlar üzerinden uydular ile bağlantı kurmak ve bunu akıllı telefonlardaki uygulamalara entegre etmek uzun yıllardır devam ediyor. İlk etapta sadece konum bağlantısı sağlanırken bugün artık belirli iletişim hizmetleri de yerine getirilebiliyor.

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Garmin inReach Messenger firmanın serideki en yeni ürünü durumunda. Sadece acil durumlar için değil herhangi bir zaman uydu elverdiği takdirde mesajlaşabilmek mümkün. Ürün daha çok mesajlaşmaya odaklanmış. Garmin Messenger uygulaması gerekli eşleştirmeyi sağlıyor. Ürün 10 dakikada bir lokasyon bildirimi yaparak 28 güne kadar kullanılabiliyor. İzin verdiğiniz kişiler de konumunuzu sürekli takip edebiliyor.

Garmin de bir hizmet aboneliği gerektiriyor. Bu noktada firmanın zaten 7/24 çalışan ve acil durumlarda devreye giren çağrı merkezi odaklı bir sistemi mevcut. Uydu tarafında ise Iridium platformu ile anlaşılmış. Aksesuarı uyduya bağlamak ise oldukça kolay.

Kullanıcılar aylık 15 dolar karşılığında 10 mesaj ücretsiz, sonrasında 50 cent olacak şekilde hizmet alabiliyor. 65 dolarlık paket ise sınırsız mesajlaşma içeriyor. Yıllık ödemelerde ise bir miktar indirim yapılıyor. Garmin inReach Messenger ise 300$ fiyat etiketine sahip.

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Garmin inReach Messenger tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı