Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Garmin uydu mesajlaşma aksesuarını duyurdu

    Uydu üzerinden mesaj gönderebilmek için Apple veya Huawei telefona sahip olmanıza gerek yok. Garmin inReach Messenger ve Garmin Messenger uygulaması yeterli.    
    Oy Ver

    Garmin inReach Messenger
    Tam Boyutta Gör

    Uydu üzerinden acil durumlarda iletişim kurabilme özelliği Huawei ve Apple gibi markalar ile öne çıkmaya başlasa da aslında uzun bir süredir sunuluyor. Garmin bunun için yeni bir bağlantı aksesuarı duyurdu.

    Garmin inReach Messenger özellikleri ve fiyatı

    Aslında harici aksesuarlar üzerinden uydular ile bağlantı kurmak ve bunu akıllı telefonlardaki uygulamalara entegre etmek uzun yıllardır devam ediyor. İlk etapta sadece konum bağlantısı sağlanırken bugün artık belirli iletişim hizmetleri de yerine getirilebiliyor.

    Garmin inReach Messenger firmanın serideki en yeni ürünü durumunda. Sadece acil durumlar için değil herhangi bir zaman uydu elverdiği takdirde mesajlaşabilmek mümkün. Ürün daha çok mesajlaşmaya odaklanmış. Garmin Messenger uygulaması gerekli eşleştirmeyi sağlıyor. Ürün 10 dakikada bir lokasyon bildirimi yaparak 28 güne kadar kullanılabiliyor. İzin verdiğiniz kişiler de konumunuzu sürekli takip edebiliyor.

    Garmin de bir hizmet aboneliği gerektiriyor. Bu noktada firmanın zaten 7/24 çalışan ve acil durumlarda devreye giren çağrı merkezi odaklı bir sistemi mevcut. Uydu tarafında ise Iridium platformu ile anlaşılmış. Aksesuarı uyduya bağlamak ise oldukça kolay.

    Kullanıcılar aylık 15 dolar karşılığında 10 mesaj ücretsiz, sonrasında 50 cent olacak şekilde hizmet alabiliyor. 65 dolarlık paket ise sınırsız mesajlaşma içeriyor. Yıllık ödemelerde ise bir miktar indirim yapılıyor. Garmin inReach Messenger ise 300$ fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız