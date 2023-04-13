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    Garmin en büyük akıllı saatini duyurdu

    Garmin Instinct 2X Solar akıllı saati büyük kadranın yanı sıra güneş altında haftalarca şarj edilmeden kullanılabiliyor. Güneş olmasa bile 40 güne kadar kullanım süresi sunuyor. 
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    Garmin Instinct 2X Solar özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi desteğiyle haftalarca şarja ihtiyacı olmadan çalışabilen akıllı saatlerin bir numaralı ismi Garmin en büyük kadrana sahip yeni modelini duyurdu. Garmin Instinct 2X Solar yine günlerce kullanılabiliyor.

    Garmin Instinct 2X Solar özellikleri ve fiyatı

    Garmin Instinct 2X Solar akıllı saat modeli 50mm kadrana sahip ve 67 gram ağırlığında. Güneş panelleri sayesinde 50000 lux ve üzeri ışık kaynağında kendisini şarj edebiliyor. Böylece haftalarca şarj ihtiyacı olmadan kullanılabiliyor. Bir ışık kaynağı olmasa bile standart modda 40 güne kadar, GPS modunda 60 saate kadar idare edebiliyor.

    Saatin ekranı her pikselde 1-bit bellek barındırıyor. Böylece daha hızlı tepki verebiliyor. Çok bantlı GNSS ile çok daha doğru konumlama yapabiliyor. Ayrıca ek olarak bir LED fener özelliği de eklenmiş. Beyaz ışık yanında kırmızı ışık da yansıtarak gece saatlerinde görünmenizi sağlıyor.

    Garmin Instinct 2X Solar akıllı saat modeli 450$ fiyat etiketi ile geliyor. GPS veri kullanımını kısıtlayan Hayalet mod ve paraşütle atlama için yön belirleme özelliği Jumpmaster barındıran Garmin Instinct 2X Solar Tactical Edition ise 500$ fiyat etiketine sahip.

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    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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