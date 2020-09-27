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    Gaziantep'te Teknofest Heyecanı

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" Gaziantep'te devam ediyor.
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    havacılık
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Gaziantep'te Teknofest Heyecanı

    24 Eylül tarihinde Gaziantep'te başlayan TEKNOFEST heyecanı devam ediyor. Pek çok yarışma ve etkinliğin düzenlendiği TEKNOFEST 27 Eylül tarihine kadar devam edecek.

    Açılış gününe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı etkinlik,Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu ile başladı.

    COVID-19 virüs salgını nedeni ile yoğun önlemler altında gerçekleştirilen etkinliğin açışış töreninde Mustafa Varank açıklamalarda bulundu:

    "TEKNOFEST, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik. Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak."

    İlginizi Çekebilir Avatar Teknofest İstanbul 2019’da neler gördük?

     

    Ayrıca Bkz. "TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı"

     

    TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da açılış gününde bazı açıklamalarda bulundu. Bayraktar TEKNOFEST'in Anadolu kenti olan Gaziantep'te yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

    Selçuk Bayraktar açıklamasına şöyle devam etti:

    "7 binden fazla takım toplamda 100 bin genç bulunuyor. Bunlar yarışmalara başladı. Genç kardeşlerim 1 yıldır bu yarışmalara hazırlandı ve eğer yarışmalar yapılmasaydı emekleri, hayalleri, zayi olacaktı ve motivasyonları düşecekti. Onların heyecanı sönmesin projelerine dört elle sarılıp devam etsinler diye TEKNOFEST'e sadece yarışmalarla devam ediyoruz.”



    https://www.teknofest.org/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot ( tunc) 20 dk.
    Gidecek olanlar şehrin suriler tarafından nasıl işgal edildiğini de görebilirler...
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    231407 (Barış Özdemir) 1 sa.
    Çok faydalı ve çok verimli bir etkinlik
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