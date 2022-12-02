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    Anlık Bildirim

    GeForce GTX 1650, en popüler ekran kartı oldu

    Steam verilerine göre GeForce GTX 1650 en popüler ekran kartı oldu. Aynı verilere göre Intel ve AMD’nin entegre ekran kartı pazarında yükseldiği ve Linux oyuncu sayısının arttığı görülüyor.
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    GeForce GTX 1650, en popüler ekran kartı oldu Tam Boyutta Gör
    Steam’ın donanım anketinin son güncellemesine göre GeForce GTX 1060'ın uzun süredir devam eden liderliği artık sona ermiş durumda. Verilere göre GTX 1060 Kasım ayı döneminde önemli bir miktarda pazar payı kaybetmiş durumda. GeForce GTX 1650 ise bu dönemdeki yükselişiyle liderliği almış durumda.

    GTX 1060 liderliği bıraktı

    GeForce GTX 1650, en popüler ekran kartı oldu Tam Boyutta Gör
    Geforce GTX 1650 artık GPU popülerlik yarışmasında birinci sırada yer alıyor. 2019'da çıkmış olan giriş-orta seviyeyi hedefleyen Turing mimarili kart, aylık %0,66'lık bir artışla ekran kartı sıralamasında %6,27'lik oyun payı ile zirveye yükseldi. Bu arada, eski lider olan GTX 1060 ise %1,85 düşüşle %5,77'ye geriledi. GTX 1060, 2016 yılında piyasaya çıktı ve çok uzun süredir lider konumundaydı. Listenin geneline bakıldığında ise XX50 ve XX60 serilerinin hala milyonlarca Steam oyuncusu arasında en popüler seçim olduğu görülüyor.
    GeForce GTX 1650, en popüler ekran kartı oldu Tam Boyutta Gör
    İşlemci tarafındaysa Intel, kullanıcıların %67,1'iyle hâlâ hüküm sürüyor, ancak bu oran Ekim ayındaki zirvesinden bu yana neredeyse yüzde dört düştü. AMD ise Intel’in kaybettiği tüm pazar payını alarak %32,87’lik bir pasta dilimine ulaşmış. Öte yandan son olarak Linux tarafında da bir artışın olduğu ve genel kullanıcı sayılarının yüzde 1,44’e ulaştığı görülüyor. En popüler dağıtım ise Ubuntu olurken onu Arch Linux takip ediyor.
    Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/gtx-1650-steam-hardware-survey https://store.steampowered.com/hwsurvey/
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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