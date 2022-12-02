GeForce GTX 1650, en popüler ekran kartı oldu

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GTX 1060 liderliği bıraktı
Kaynakça
https://www.tomshardware.com/news/gtx-1650-steam-hardware-survey
https://store.steampowered.com/hwsurvey/
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam