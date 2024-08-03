GeForce Now'a 18 yeni oyun ekleniyor: Star Wars Outlaws ve daha fazlası

GeForce Now'a 22 yeni oyun ekleniyor
Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora ve Warhammer 40,000: Speed Freeks dahil olmak üzere 18 yeni oyun ekleniyor. Üstelik bunlar arasında Xbox Game Pass ve Epic Games Store tarafından sunulan bazı ücretsiz yapımlar da bulunuyor. 30 Temmuz'a kadar GeForce Now'a eklenecek oyunlar şu şekilde olacak;
- Stormgate Early Access (Steam, 30 Temmuz)
- Space for Sale (New release on Steam, 30 Temmuz)
- Cyber Knights: Flashpoint (Steam)
- Dark and Darker (Steam)
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Xbox, PC Game Pass)
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Demo (Steam ve Xbox)
- Warhammer 40,000: Speed Freeks (Steam, 6 Ağustos)
- Ratten Reich (Steam, 9 Ağustos)
- Level Zero Extraction (Steam, 13 Ağustos)
- shapez 2 ( Steam, 15 Ağustos)
- Akimbot (Steam, 29 Ağustos)
- Gori: Cuddly Carnage (Steam, 29 Ağustos)
- MEMORIAPOLIS (Steam, 29 Ağustos)
- Visions of Mana (Steam, 29 Ağustos)
- Breachway (Steam, 30 Ağustos)
- Star Wars Outlaws (Ubisoft, 30 Ağustos)
- Avatar: Frontiers of Pandora (Steam)
- Heading Out (Steam)
- Nine Sols (Steam)
- Saturnalia (Steam)
- We Were Here Too (Steam)
Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 170 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 400 TL, 790 TL ve 1.440 TL'den ulaşılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.