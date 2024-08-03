GeForce Now'a 18 yeni oyun ekleniyor: Star Wars Outlaws ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 22 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora ve Warhammer 40,000: Speed Freeks dahil olmak üzere 18 yeni oyun ekleniyor. Üstelik bunlar arasında Xbox Game Pass ve Epic Games Store tarafından sunulan bazı ücretsiz yapımlar da bulunuyor. 30 Temmuz'a kadar GeForce Now'a eklenecek oyunlar şu şekilde olacak;

Stormgate Early Access (Steam, 30 Temmuz)

Space for Sale (New release on Steam, 30 Temmuz)

Cyber Knights: Flashpoint (Steam)

Dark and Darker (Steam)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Xbox, PC Game Pass)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Demo (Steam ve Xbox)

Warhammer 40,000: Speed Freeks (Steam, 6 Ağustos)

Ratten Reich (Steam, 9 Ağustos)

Level Zero Extraction (Steam, 13 Ağustos)

shapez 2 ( Steam, 15 Ağustos)

Akimbot (Steam, 29 Ağustos)

Gori: Cuddly Carnage (Steam, 29 Ağustos)

MEMORIAPOLIS (Steam, 29 Ağustos)

Visions of Mana (Steam, 29 Ağustos)

Breachway (Steam, 30 Ağustos)

Star Wars Outlaws (Ubisoft, 30 Ağustos)

Avatar: Frontiers of Pandora (Steam)

Heading Out (Steam)

Nine Sols (Steam)

Saturnalia (Steam)

We Were Here Too (Steam)

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Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 170 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 400 TL, 790 TL ve 1.440 TL'den ulaşılabiliyor.

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GeForce Now'a 18 yeni oyun ekleniyor: İşte liste