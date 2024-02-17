Tam Boyutta Gör Nvidia'nın bulut tabanlı oyun platformu GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunlar da belli oldu. Banishers: Ghosts of New Ede, Skull and Bones ve daha fazlası bu hafta bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar

Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, GeForce Now'a eklenecek 5 yeni oyun bulunuyor. Bunlar, Banishers: Ghosts of New Eden, Deep Rock Galactic: Survivor, Goat Simulator 3, Skull and Bones ve Halo Infinite olacak. İşte GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar:

Banishers: Ghosts of New Eden (Steam)

Deep Rock Galactic: Survivor (Steam)

Goat Simulator 3 (Steam)

Skull and Bones (Ubisoft)

Halo Infinite (Steam, Xbox, ve PC Game Pass)

Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL (indirimli).

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Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak Haftalık Premium aboneliğini de kullanıma sundu Bu paket sayesinde kullanıcılar, haftalık 10 saate kadar hizmete öncelikli olarak erişebiliyor. Fiyatı ise 240 TL.

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GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: İşte liste