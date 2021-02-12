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    GeForce Now by GAME+’ın abonelik paketleri belli oldu

    GeForce Now'ın Türkiye sunucularının açılmasına sayılı günler kala abonelik paketleri açıklandı. GAME+ web sitesindeki bilgiye göre ücretsiz ve ücretli iki seçenek olacak. Ücreti açıklanmadı.
    12 Şubat 2021, 16:45 (5 gün)
    21,6b
    1
    30
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5

    GeForce Now by GAME+’ın abonelik paketleri belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın bulut tabanlı oyun teknolojisi GeForce Now, Turkcell GAME+ iş birliği ile Türkiye sunularından hizmet vermeye hazırlanıyor. Mart ayında kullanıma açılacak GAME+ platformunun abonelik paketleri belli oldu.

    Gameplus.com.tr web sitesinde GAME+ platformunun abonelik seçenekleri yayınlandı. Basic ve Premium adında iki abonelik tipi gözüküyor. Basic abonelik ücretsiz olacak. Premium paketin fiyatı belirtilmemiş.

    GeForce Now’ın ücretsiz abonelik seçeneği Nvidia’nın kendi sunucularında bulunuyordu. GAME+ partnerliği ile açılan Türkiye sunucularında da ücretsiz seçeneğin olması sevindirici.

    GeForce Now Basic abonelik özellikleri

    Basic abonelikte oyuncular sunucuya erişmeden önce kuyruk bekleyecek. Yoğunluğun az olduğu saatlerde direkt erişebilirsiniz. Her oyuncu 1 saatlik oturum süresine sahip. 1 saat sonunda oturum sonlandırılacak. Devam etmek istiyorsanız yeniden kuyruğa girip kaldığınız yerden tekrar 1 saatlik oynayabilirsiniz. Sunucular sınırlı kapasitede hizmet sunduğu için yoğun saatlerde kuyruk uzayabilir. Basic abonelikte RTX desteği bulunmuyor. Bu sınırlamalar haricinde Premium ile aynı deneyim sunuluyor.

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    GeForce Now Premium abonelik özellikleri

    Premium abonelikte sıra bekleme derdi yok. Kuyruk beklemeden sunuculara erişebilirsiniz. Oturum süresi daha uzun. Ayrıca oyunlarda RTX seçeneği aktif edilebiliyor. Premium’un fiyatı ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

    Ayrıca Bkz. "Analiz firması: PS5 ve Xbox Series X|S satış rakamları önceki nesilden yüksek değil"

    Ön kayıt yapanlara öncelik

    GAME+ platformu ilk duyurulduğunda sitede ön kayıt formu yer alıyordu. Ön kayıt talebi oluşturan oyuncular, Türkiye sunucuları herkesin kullanımına açıldığında ilk oynayan kişiler arasında yer alacak. Kayıt olan kişilerin erişim sırası geldiğinde kendilerine mail gönderilecek. Merak edilen bazı sorular hakkındaki cevaplar https://gameplus.com.tr/destek sayfasında yer alıyor. Bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

    GeForce Now nedir?

    GeForce NOW powered by GAME+, NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun stream hizmetidir ve doğrudan bulut üzerinden cihazına gerçek zamanlı oyun deneyimi sunar. Yüksek grafikli PC oyunlarını düşük donanımlı PC’lerde, Mac’te, Android ve iOS cihazlarda oynayabilirsiniz.

    Ücretli oyunları oynamak için oyunu satın almış olmanız gerekiyor. CS GO, Fortnite, Rocket League gibi ücretsiz oyunları ek ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

    GeForce Now by GAME+ kütüphanesindeki oyunların listesi: https://gameplus.com.tr/oyunlar



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Paketler zaten belliydi bu nasıl bir haber, nasıl amatörlük? Paket fiyatları belli olunca yapılması gereken haber bu. GamePlus bile istemez böyle haberciliği. Saçma sapan.
    Paketler zaten belliydi bu nasıl bir haber, nasıl amatörlük? Paket fiyatları belli olunca yapılması gereken haber bu. GamePlus bile istemez böyle haberciliği. S...
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    2 Yanıt Yanıtla +94
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    bykrm (Kerim ---) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten haber kalitesinde çok düşme var. Paketler belli oldu diyosunuz zaten bu paketler vardı. Böyle içerikler insanı siteden soğutuyor.
    Yanıtla +51
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    Artizt (Mert ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben böyle clickbait haberi Takvim gazetesinde bile görmemiştim, bravo dh ailesi...
    Yanıtla +42
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    LEAME 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft edge kaldırıldı diye başlık atılmış konuya giriyorum. Güncellenmiş edge geldi diye açıklama var.



    Abonelik paketleri belli oldu diye başlık atılmış konuya giriyorum. Zaten kaç zamandır var olan bilgilerin sunulduğu açıklamalar görüyorum.



    Dh uzun zamandır bu kadar kalitesiz bir hal almamıştı. Yönetimi bu leş başlıkları açanları desteklediği için tebrik ediyorum. Hedef click bait habercilik olduğu sürece kalite muazzam seviyeye ulaşır eminim.
    Yanıtla +4
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    AirSupport (SK ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar belli oldu diye girdim baktım süreyya hanım.
    Yanıtla +1
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    başlık içerik uyumu enteresan
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    mczaga 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yahu bu sistem tutmaz mecburen taksitler yüksek olacak onu ödeyeceksin
    üstüne oyun almaya ödeme
    üstüne internete ödeme

    ne avantajı kalıyor?
    1 Yanıt Yanıtla
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    P proixewety 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) mczaga
    Bilgisayar alacak paran yoksa aylık ödeme yaparak hiç kasmadan oynayabiliyorsun. İnternet ve oyun bedelini zaten normalde de veriyorsun
    1 Yanıt Yanıtla
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    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun çözünürlükleri ne olacak. :=) Ultrawide monitörü olanlar o çözünürlükte oynayabilcek mi :=)
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    Mr.Legend (Berkin ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu şekilde giderse yakın zamanda donanım haberi okumayı bırakacağım. Kendinize gelin bu nasıl berbat bir editörlük biraz yaptığınız işe saygınız olsun burası saçma gazete siteleri değil
    Yanıtla +10
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    Xit 5 gün ( Mesaj Silindi )
    yukarıdaki arkadaşlar premium a 6 saat demişler. 6 saat sonra ne oluyor. bu 6 saat ayık 6 saat mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    B bahoho (bahadır a) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Xit
    Süre kısıtlaması yok. 8 dakika afk kalırsanız ve tek seferde 6 saat online olursanız atıyor, tekrar açıp oynuyorsunuz her açtığınızda süre sıfırdan başlıyor botlara önlem için sanırım. Bir de cyberpunk çıkışında premium üyeler de sıra beklemişti avrupada, büyük ihtimal sıra ilerlesin diye de yapılıyor çok yoğun olunca.

    Ayrıca ayın 15'inde yani 14ünü 15'ine bağlayan gece saat 00.01'de yayıncılara beta kullanımı açılıyor. Ön kayıt yaptıranlara da kısa süre içerisinde açılacak sanırım.

    Bir de en çok kayıt yaptırılan şehire server açılması muhabbeti var. İlki istanbul o kesin, diğerleri nereye açılacak merak ediyorum.
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    Artizt (Mert ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben böyle clickbait haberi Takvim gazetesinde bile görmemiştim, bravo dh ailesi...
    Yanıtla +42
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    S serkangurcan (Serkan Gürcan) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İş bankası biraz önce mesaj attı GamePlus beta için.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence Türkiye de ücretsiz versiyon yoğunluktan kullanılamaz olur çok bekletir
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    21625 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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