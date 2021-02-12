GeForce Now by GAME+’ın abonelik paketleri belli oldu

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Nvidia’nın bulut tabanlı oyun teknolojisi GeForce Now, Turkcell GAME+ iş birliği ile Türkiye sunularından hizmet vermeye hazırlanıyor. Mart ayında kullanıma açılacak GAME+ platformunun abonelik paketleri belli oldu.

Gameplus.com.tr web sitesinde GAME+ platformunun abonelik seçenekleri yayınlandı. Basic ve Premium adında iki abonelik tipi gözüküyor. Basic abonelik ücretsiz olacak. Premium paketin fiyatı belirtilmemiş.

GeForce Now’ın ücretsiz abonelik seçeneği Nvidia’nın kendi sunucularında bulunuyordu. GAME+ partnerliği ile açılan Türkiye sunucularında da ücretsiz seçeneğin olması sevindirici.

GeForce Now Basic abonelik özellikleri

Basic abonelikte oyuncular sunucuya erişmeden önce kuyruk bekleyecek. Yoğunluğun az olduğu saatlerde direkt erişebilirsiniz. Her oyuncu 1 saatlik oturum süresine sahip. 1 saat sonunda oturum sonlandırılacak. Devam etmek istiyorsanız yeniden kuyruğa girip kaldığınız yerden tekrar 1 saatlik oynayabilirsiniz. Sunucular sınırlı kapasitede hizmet sunduğu için yoğun saatlerde kuyruk uzayabilir. Basic abonelikte RTX desteği bulunmuyor. Bu sınırlamalar haricinde Premium ile aynı deneyim sunuluyor.

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GeForce Now Premium abonelik özellikleri

Premium abonelikte sıra bekleme derdi yok. Kuyruk beklemeden sunuculara erişebilirsiniz. Oturum süresi daha uzun. Ayrıca oyunlarda RTX seçeneği aktif edilebiliyor. Premium’un fiyatı ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

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Ön kayıt yapanlara öncelik

GAME+ platformu ilk duyurulduğunda sitede ön kayıt formu yer alıyordu. Ön kayıt talebi oluşturan oyuncular, Türkiye sunucuları herkesin kullanımına açıldığında ilk oynayan kişiler arasında yer alacak. Kayıt olan kişilerin erişim sırası geldiğinde kendilerine mail gönderilecek. Merak edilen bazı sorular hakkındaki cevaplar https://gameplus.com.tr/destek sayfasında yer alıyor. Bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

GeForce Now nedir?

GeForce NOW powered by GAME+, NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun stream hizmetidir ve doğrudan bulut üzerinden cihazına gerçek zamanlı oyun deneyimi sunar. Yüksek grafikli PC oyunlarını düşük donanımlı PC’lerde, Mac’te, Android ve iOS cihazlarda oynayabilirsiniz.

Ücretli oyunları oynamak için oyunu satın almış olmanız gerekiyor. CS GO, Fortnite, Rocket League gibi ücretsiz oyunları ek ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

GeForce Now by GAME+ kütüphanesindeki oyunların listesi: https://gameplus.com.tr/oyunlar

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