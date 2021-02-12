GeForce Now by GAME+’ın abonelik paketleri belli oldu

Nvidia’nın bulut tabanlı oyun teknolojisi GeForce Now, Turkcell GAME+ iş birliği ile Türkiye sunularından hizmet vermeye hazırlanıyor. Mart ayında kullanıma açılacak GAME+ platformunun abonelik paketleri belli oldu.
Gameplus.com.tr web sitesinde GAME+ platformunun abonelik seçenekleri yayınlandı. Basic ve Premium adında iki abonelik tipi gözüküyor. Basic abonelik ücretsiz olacak. Premium paketin fiyatı belirtilmemiş.
GeForce Now’ın ücretsiz abonelik seçeneği Nvidia’nın kendi sunucularında bulunuyordu. GAME+ partnerliği ile açılan Türkiye sunucularında da ücretsiz seçeneğin olması sevindirici.
GeForce Now Basic abonelik özellikleri
Basic abonelikte oyuncular sunucuya erişmeden önce kuyruk bekleyecek. Yoğunluğun az olduğu saatlerde direkt erişebilirsiniz. Her oyuncu 1 saatlik oturum süresine sahip. 1 saat sonunda oturum sonlandırılacak. Devam etmek istiyorsanız yeniden kuyruğa girip kaldığınız yerden tekrar 1 saatlik oynayabilirsiniz. Sunucular sınırlı kapasitede hizmet sunduğu için yoğun saatlerde kuyruk uzayabilir. Basic abonelikte RTX desteği bulunmuyor. Bu sınırlamalar haricinde Premium ile aynı deneyim sunuluyor.İlginizi Çekebilir Müjde! GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor
GeForce Now Premium abonelik özellikleri
Premium abonelikte sıra bekleme derdi yok. Kuyruk beklemeden sunuculara erişebilirsiniz. Oturum süresi daha uzun. Ayrıca oyunlarda RTX seçeneği aktif edilebiliyor. Premium’un fiyatı ilerleyen günlerde açıklanacaktır.
Ayrıca Bkz. "Analiz firması: PS5 ve Xbox Series X|S satış rakamları önceki nesilden yüksek değil"
Ön kayıt yapanlara öncelik
GAME+ platformu ilk duyurulduğunda sitede ön kayıt formu yer alıyordu. Ön kayıt talebi oluşturan oyuncular, Türkiye sunucuları herkesin kullanımına açıldığında ilk oynayan kişiler arasında yer alacak. Kayıt olan kişilerin erişim sırası geldiğinde kendilerine mail gönderilecek. Merak edilen bazı sorular hakkındaki cevaplar https://gameplus.com.tr/destek sayfasında yer alıyor. Bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
GeForce Now nedir?
GeForce NOW powered by GAME+, NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun stream hizmetidir ve doğrudan bulut üzerinden cihazına gerçek zamanlı oyun deneyimi sunar. Yüksek grafikli PC oyunlarını düşük donanımlı PC’lerde, Mac’te, Android ve iOS cihazlarda oynayabilirsiniz.
Ücretli oyunları oynamak için oyunu satın almış olmanız gerekiyor. CS GO, Fortnite, Rocket League gibi ücretsiz oyunları ek ücret ödemeden oynayabilirsiniz.
GeForce Now by GAME+ kütüphanesindeki oyunların listesi: https://gameplus.com.tr/oyunlar
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Abonelik paketleri belli oldu diye başlık atılmış konuya giriyorum. Zaten kaç zamandır var olan bilgilerin sunulduğu açıklamalar görüyorum.
Dh uzun zamandır bu kadar kalitesiz bir hal almamıştı. Yönetimi bu leş başlıkları açanları desteklediği için tebrik ediyorum. Hedef click bait habercilik olduğu sürece kalite muazzam seviyeye ulaşır eminim.
üstüne oyun almaya ödeme
üstüne internete ödeme
ne avantajı kalıyor?
Ayrıca ayın 15'inde yani 14ünü 15'ine bağlayan gece saat 00.01'de yayıncılara beta kullanımı açılıyor. Ön kayıt yaptıranlara da kısa süre içerisinde açılacak sanırım.
Bir de en çok kayıt yaptırılan şehire server açılması muhabbeti var. İlki istanbul o kesin, diğerleri nereye açılacak merak ediyorum.
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