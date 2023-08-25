Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming başta olmak üzere bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Öyle ki Microsoft, PC Game Pass abonelik hizmetinin Nvidia’nın GeForce Now hizmetine dahil olacağını duyurmuştu. Bugünse birçok kişinin uzun süredir beklediği adım gerçek oldu. Game Pass, bugün itibarıyla GeForce Now'da erişime açıldı. İşte desteklenen tüm oyunlar...

GeForce Now'da Game Pass dönemi başladı

Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, GeForce Now platformuna Age of Empires serisi, Dead Cells, Deathloop, Gears 5 ve Mount & Blade II: Bannerlord dahil olmak üzere 19 Game Pass oyunu ekleniyor. Ayrıca bu kütüphanenin gelecekte daha fazla oyunla güncelleneceğini hatırlatalım.

GeForce NOW kütüphanesine 22 yeni oyun ekleniyor 1 hf. önce eklendi

Öte yandan bu oyunlara erişmek için hem hem GeForce NOW aboneliğine hem de Xbox Game Pass aboneliğine ihtiyacınız olacağını belirtelim. Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 244,00 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 589,00 TL, 1159,00 TL ve 2100,00 TL. İşte GeForce NOW'a eklenen Game Pass oyunları:

GeForce NOW'a eklenen Game Pass oyunları

Age of Empires: Definitive Edition

Age of Empires III: Definitive Edition

Age of Empires IV: Anniversary Edition

Crusader Kings III

Dead Cells

Deathloop

Gears 5

Grounded

Mount & Blade II: Bannerlord

No Man’s Sky

Pentiment

Quake

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut

Stellaris

The Texas Chain Saw Massacre

Valheim

Warhammer 40,000: Darktide

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein II: The New Colossus

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GeForce Now'da Game Pass dönemi başladı! İşte desteklenen oyunlar