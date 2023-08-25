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    Anlık Bildirim

    GeForce Now'da Game Pass dönemi başladı: İşte desteklenen oyunlar

    Microsoft'un PC Game Pass hizmeti, bugün itibarıyla GeForce Now'da erişime açıldı. Peki platformda hangi Game Pass oyunlaır bulunuyor? İşte desteklenen tüm oyunlar...
    GeForce Now'da Game Pass dönemi başladı! İşte desteklenen oyunlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming başta olmak üzere bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Öyle ki Microsoft, PC Game Pass abonelik hizmetinin Nvidia’nın GeForce Now hizmetine dahil olacağını duyurmuştu. Bugünse birçok kişinin uzun süredir beklediği adım gerçek oldu. Game Pass, bugün itibarıyla GeForce Now'da erişime açıldı. İşte desteklenen tüm oyunlar...

    GeForce Now'da Game Pass dönemi başladı

    Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, GeForce Now platformuna Age of Empires serisiDead Cells, Deathloop, Gears 5 ve Mount & Blade II: Bannerlord dahil olmak üzere 19 Game Pass oyunu ekleniyor. Ayrıca bu kütüphanenin gelecekte daha fazla oyunla güncelleneceğini hatırlatalım.

    Öte yandan bu oyunlara erişmek için hem hem GeForce NOW aboneliğine hem de Xbox Game Pass aboneliğine ihtiyacınız olacağını belirtelim. Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 244,00 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 589,00 TL, 1159,00 TL ve 2100,00 TL. İşte GeForce NOW'a eklenen Game Pass oyunları:

    GeForce NOW'a eklenen Game Pass oyunları

    • Age of Empires: Definitive Edition
    • Age of Empires III: Definitive Edition
    • Age of Empires IV: Anniversary Edition
    • Crusader Kings III
    • Dead Cells
    • Deathloop
    • Gears 5
    • Grounded
    • Mount & Blade II: Bannerlord
    • No Man’s Sky
    • Pentiment
    • Quake
    • Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut
    • Stellaris
    • The Texas Chain Saw Massacre
    • Valheim
    • Warhammer 40,000: Darktide
    • Wolfenstein: Youngblood
    • Wolfenstein II: The New Colossus
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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