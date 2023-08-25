GeForce Now'da Game Pass dönemi başladı: İşte desteklenen oyunlar

GeForce Now'da Game Pass dönemi başladı
Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, GeForce Now platformuna Age of Empires serisi, Dead Cells, Deathloop, Gears 5 ve Mount & Blade II: Bannerlord dahil olmak üzere 19 Game Pass oyunu ekleniyor. Ayrıca bu kütüphanenin gelecekte daha fazla oyunla güncelleneceğini hatırlatalım.
Öte yandan bu oyunlara erişmek için hem hem GeForce NOW aboneliğine hem de Xbox Game Pass aboneliğine ihtiyacınız olacağını belirtelim. Halihazırda 1600’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 244,00 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 589,00 TL, 1159,00 TL ve 2100,00 TL. İşte GeForce NOW'a eklenen Game Pass oyunları:
GeForce NOW'a eklenen Game Pass oyunları
- Age of Empires: Definitive Edition
- Age of Empires III: Definitive Edition
- Age of Empires IV: Anniversary Edition
- Crusader Kings III
- Dead Cells
- Deathloop
- Gears 5
- Grounded
- Mount & Blade II: Bannerlord
- No Man’s Sky
- Pentiment
- Quake
- Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut
- Stellaris
- The Texas Chain Saw Massacre
- Valheim
- Warhammer 40,000: Darktide
- Wolfenstein: Youngblood
- Wolfenstein II: The New Colossus
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.