GeForce Now Türkiye (GAME+) fiyatları zamlandı! İşte yeni fiyatlar

Tam Boyutta Gör NVIDIA'nın bulut tabanlı oyun yayım hizmeti GeForce Now Türkiye (GAME+) bulut depolama teknolojisi üzerinden cihazlarda doğrudan ve gerçek zamanlı bir oyun deneyimi sunuyor. Türkiye'deki oyunseverleri ilgilendiren bu hizmetin yeni fiyatları oyun gündeminde bomba etkisi yarattı.

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Yeni GeForce Now Türkiye (GAME+) fiyatları

1 aylık Premium paketin ücreti 140 TL oldu. Bu paket öncelikli erişim, 6 saatlik oturum süresi, sınırsız oturum sayısı ve RTX teknolojisi sunuyor. Bu paketin eski fiyatı 120 TL idi.

3 aylık Premium paketin ücreti 300 TL şeklinde güncellendi. Bu paketin özellikleri 1 aylık Premium paket ile aynı. Bu paketin eski fiyatı 270 TL idi.

Tam Boyutta Gör 6 aylık Premium paketin şu anlık kullanım bedeli 520 TL. Kendisinin eski fiyatı 480 TL idi. 11 + 1 Aylık olarak adlandırılan paket ise 960 TL ile karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar daha önce bu paket için 840 TL ödüyordu.

Bu paketlerden herhangi birini satın almadan önce deneme sürümünü kullanabilir ve bu servisten 30 dakika boyunca ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz.

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