GeForce Now Türkiye (GAME+) fiyatları zamlandı! İşte yeni fiyatlar

Yeni GeForce Now Türkiye (GAME+) fiyatları
1 aylık Premium paketin ücreti 140 TL oldu. Bu paket öncelikli erişim, 6 saatlik oturum süresi, sınırsız oturum sayısı ve RTX teknolojisi sunuyor. Bu paketin eski fiyatı 120 TL idi.
3 aylık Premium paketin ücreti 300 TL şeklinde güncellendi. Bu paketin özellikleri 1 aylık Premium paket ile aynı. Bu paketin eski fiyatı 270 TL idi.
Bu paketlerden herhangi birini satın almadan önce deneme sürümünü kullanabilir ve bu servisten 30 dakika boyunca ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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