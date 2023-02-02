GeForce Now üçüncü yılını kutluyor: Şubat ayında 25 yeni oyun kütüphaneye eklenecek

GeForce Now kullanıcı sayısı 25 milyonu geçti
GeForce Now Şubat 2023 oyunları
Frontier Foundry tarafından geliştirilen ve 2 Şubat tarihinde çıkışını yapan Deliver Us Mars, bu hafta içinde GeForce Now’a eklenecek. Deliver Us Mars’ta Mars’taki kayıp koloni gemilerini kurtarmaya çalışırken gezegenin tehlikeli dünyasını keşfedeceğiz. Oyunda ayrıca ışın izleme desteği de sunulacak. Bu hafta GeForce Now’a eklenecek oyunlar şöyle:
- Raiden IV x MIKADO remix (Steam)
- SEASON: A letter to the future (Steam)
- Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake (Steam)
- Superfuse (Steam)
- Deliver Us Mars (Steam)
- PERISH (Steam)
- City of Gangsters (Epic Games Store)
- SpellForce: Conquest of Eo (Steam)
- Immortals Fenyx Rising (Steam)
Bu oyunlara ek olarak Şubat ayı içerisinde 18 oyun daha eklenecek. Bu oyunlar arasında Mundfish tarafından geliştirilen Atomic Heart dikkat çekiyor. Servise eklenecek diğer Şubat oyunları ise şu şekilde:
- Dark and Darker playtest (6 -13 Şubat'ta Steam)
- Labyrinth of Galleria: The Moon Society (Steam14 Şubat)
- Wanted: Dead (Steam, 14 Şubat)
- Elderand (Steam, 16 Şubat)
- Wild West Dynasty (Steam, 16 Şubat)
- The Settlers: New Allies (Ubisoft, 17 Şubat)
- Atomic Heart (Steam, 20 Şubat)
- Chef Life — A Restaurant Simulator (Steam, 23 Şubat)
- Blood Bowl 3 (Steam, 23 Şubat)
- Scars Above (Steam, 28 Şubat)
- Heads Will Roll: Reforged (Steam)
- Above Snakes (Steam)
- Across the Obelisk (Steam)
- Captain of Industry (Steam)
- Cartel Tycoon (Steam)
- Ember Knights (Steam)
- Inside the Backrooms (Steam)
- SimRail — The Railway Simulator (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?