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    GeForce Now üçüncü yılını kutluyor: Şubat ayında 25 yeni oyun kütüphaneye eklenecek

    Nvidia’nın bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now, üçüncü yılının şerefine kütüphanesini büyürüyor. Popüler servis, yıl dönümünü 25 yeni oyun ile birlikte kutlayacağını açıkladı.
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    geforce now şubat 2023 oyunları Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now, üçüncü yıl dönümünü yeni oyunlar ile birlikte kutlayacağını açıkladı. Bu kutlamalar Türkiye’de Mart ayında gerçekleşecekken hizmete, Şubat ayı içerisinde 25 yeni oyunun ekleneceği duyuruldu.

    GeForce Now kullanıcı sayısı 25 milyonu geçti

    GeForce Now, üçüncü yılını 25 yeni oyun ile kutluyor Tam Boyutta Gör
    Hizmete girdiğinden bu yana GeForce Now sisteminde hemen hemen her cihaz üzerinden 700 milyondan fazla saat oyun oynandı. Halihazırda GeForce Now kütüphanesinde 1500’den fazla oyun bulunurken toplam üye sayısı ise 25 milyonu aşmış durumda. Öte yandan ışın izleme ve DLSS teknolojilerinden yararlanan 50’den fazla RTX ON oyunu da kütüphanede oyuncular tarafından deneyimlendi.

    GeForce Now Şubat 2023 oyunları

    Frontier Foundry tarafından geliştirilen ve 2 Şubat tarihinde çıkışını yapan Deliver Us Mars, bu hafta içinde GeForce Now’a eklenecek. Deliver Us Mars’ta Mars’taki kayıp koloni gemilerini kurtarmaya çalışırken gezegenin tehlikeli dünyasını keşfedeceğiz. Oyunda ayrıca ışın izleme desteği de sunulacak. Bu hafta GeForce Now’a eklenecek oyunlar şöyle:

    • Raiden IV x MIKADO remix (Steam)
    • SEASON: A letter to the future (Steam)
    • Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake (Steam)
    • Superfuse (Steam)
    • Deliver Us Mars (Steam)
    • PERISH (Steam)
    • City of Gangsters (Epic Games Store)
    • SpellForce: Conquest of Eo (Steam)
    • Immortals Fenyx Rising (Steam)

    Bu oyunlara ek olarak Şubat ayı içerisinde 18 oyun daha eklenecek. Bu oyunlar arasında Mundfish tarafından geliştirilen Atomic Heart dikkat çekiyor. Servise eklenecek diğer Şubat oyunları ise şu şekilde:

    • Dark and Darker playtest (6 -13 Şubat'ta Steam)
    • Labyrinth of Galleria: The Moon Society (Steam14 Şubat)
    • Wanted: Dead (Steam, 14 Şubat)
    • Elderand (Steam, 16 Şubat)
    • Wild West Dynasty (Steam, 16 Şubat)
    • The Settlers: New Allies (Ubisoft, 17 Şubat)
    • Atomic Heart (Steam, 20 Şubat)
    • Chef Life — A Restaurant Simulator (Steam, 23 Şubat)
    • Blood Bowl 3 (Steam, 23 Şubat)
    • Scars Above (Steam, 28 Şubat)
    • Heads Will Roll: Reforged ‎(Steam)
    • Above Snakes (Steam)
    • Across the Obelisk (Steam)
    • Captain of Industry (Steam)
    • Cartel Tycoon (Steam)
    • Ember Knights (Steam)
    • Inside the Backrooms (Steam)
    • SimRail — The Railway Simulator (Steam)

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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