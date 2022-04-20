GeForce RTX 3090 Ti rekor bellek hızlarına ulaşıyor

Nvidia’nın oyuncu tarafından en güçlü silahı konumunda bulunan GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı, geçtiğimiz günlerde 300W sınırlaması ile dikkat çekici performansa imza atmıştı. Şimdi ise tam tersi sınırları zorlanıyor.

GeForce RTX 3090 Ti hız aşırtıldı

Bazı donanım sitelerinin yaptığı hız aşırtma testlerinde GeForce RTX 3090 Ti ekran kartının bellek hızı önce 1500MHz yani 24Gbps, sonrasında ise 1538MHz yani 24.6Gbps saat frekansına erişmeyi başarmış.

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Bu haliyle 1181GB/s gibi rekor bant genişliğine de ulaşabilen GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı, Lovelace mimarisiyle gelecek olan GeForce RTX 4090 ekran kartının 24Gbps hızının da ötesine geçmiş oluyor.

Özellikle yüksek fiyat farkına rağmen performans tarafında küçük artışları eleştiri konusu olan GeForce RTX 3090 Ti ekran kartının hız aşırtmayı seviyor oluşu bir nebze bunu telafi edebilir.



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GeForce RTX 3090 Ti şaşırtmaya devam ediyor