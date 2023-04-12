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    GeForce RTX 40 serisinde ışın izlemenin kullanım oranı belli oldu

    Nvidia’nın GeForce RTX 40 serisi iki ana odak noktasında öne çıkıyor: Işın izleme ve DLSS 3. Firma şimdi GeForce RTX 40 serisi sahiplerinin ışın izleme oranlarını ortaya koydu.
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    GeForce RTX 40 serisinde ışın izleme kullanma oranı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Nvidia, mevcut RTX 40 serisi güncel nesil ekran kartlarında DLSS 3 ve ışın izleme özelliğini tanıtımdan bu yana ön planda tutuyor. Bu özellikleri yeni oyunlara getirmeye devam eden firma, şimdi ise ışın izlemeyi aktifleştiren RTX 40 sahiplerine dair istatistikleri paylaştı.

    RTX 40 sahiplerinin çoğu ışın izlemeyi kullanıyor

    Cyberpung 2077’nin merakla beklenen Ray Tracing: Overdrive modu piyasaya sürüldü. Bu mod ile birlikte oyuna tam ışın izleme olarak ifade edilen Path Tracing desteği getirildi. Bununla birlikte DLSS’e sahip oyun sayısı da 280’i geçmiş durumda. Dolayısıyla RTX 40 serisinin istatistikleri her geçen gün daha iddialı hale geliyor.

    Nvidia’ya göre RTX 40 serisi ekran kartlarını yani RTX 4070 Ti, RTX 4080 ve RTX 4090 kullananların yüzde 83’ü oyunlarda ışın izlemeyi etkinleştiriyor. Ancak daha ilginç olan şey ise oyuncuların DLSS’i ışın izlemeye göre daha az tercih etmesi. Bu kartlara sahip olanların yüzde 79’u oyunlarda mevcutsa DLSS’i aktif hale getiriyor. GeForce RTX 20 serisi ile başlayan serüvenin başlarında ise benimsenme oranları yüzde 37 ve yüzde 26 seviyesindeydi. 5 yılda ulaşılan bu yüksek benimsenme oranı elbette geliştiriciler için değerli bilgiler sunuyor. Bu değerler oyuncuların bu özellikleri oyunlardan talep edebileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla geliştiricilerin RT ve DLSS’i oyunlarına entegre etmesi satışlara etki edebilir.

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