GeForce RTX 40 serisinde ışın izlemenin kullanım oranı belli oldu

RTX 40 sahiplerinin çoğu ışın izlemeyi kullanıyor
Cyberpung 2077’nin merakla beklenen Ray Tracing: Overdrive modu piyasaya sürüldü. Bu mod ile birlikte oyuna tam ışın izleme olarak ifade edilen Path Tracing desteği getirildi. Bununla birlikte DLSS’e sahip oyun sayısı da 280’i geçmiş durumda. Dolayısıyla RTX 40 serisinin istatistikleri her geçen gün daha iddialı hale geliyor.
Nvidia’ya göre RTX 40 serisi ekran kartlarını yani RTX 4070 Ti, RTX 4080 ve RTX 4090 kullananların yüzde 83’ü oyunlarda ışın izlemeyi etkinleştiriyor. Ancak daha ilginç olan şey ise oyuncuların DLSS’i ışın izlemeye göre daha az tercih etmesi. Bu kartlara sahip olanların yüzde 79’u oyunlarda mevcutsa DLSS’i aktif hale getiriyor. GeForce RTX 20 serisi ile başlayan serüvenin başlarında ise benimsenme oranları yüzde 37 ve yüzde 26 seviyesindeydi. 5 yılda ulaşılan bu yüksek benimsenme oranı elbette geliştiriciler için değerli bilgiler sunuyor. Bu değerler oyuncuların bu özellikleri oyunlardan talep edebileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla geliştiricilerin RT ve DLSS’i oyunlarına entegre etmesi satışlara etki edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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