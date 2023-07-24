Tam Boyutta Gör PC pazarında yaşanan talep sorunları nedeniyle üreticilerin çeşitli indirimlerine yöneldiğini görüyoruz. Bu noktada özellikle işlemcilerde fiyat indirimleri sürerken, ekran kartlarında da benzer hamleler görmeye başladık. Yeni raporlara göre kısa süre önce satışa sunulan RTX 4060 Ti 16GB, çıkar çıkmaz indirim almaya başladı.

RTX 4060 Ti 16GB için fiyat indirimleri başladı

Bilmeyenler için geçtiğimiz Mayıs ayında Nvidia, GeForce RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB sürümlerini duyurdu. Bu noktada RTX 4060 Ti 8GB 24 Mayıs tarihinde satışa çıkarken, 16GB'lık sürüm için Temmuz ayına işaret edilmişti. Böylelikle RTX 4060 Ti 16GB geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı. Ancak pazarda yaşanan durgunluk, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör VideoCardz tarafından hazırlanan rapora göre, GPU'nun fiyatı şimdiden orijinal lansman fiyatı olan 549 euronun altına düştü. Öyle ki Alman perakende sitesi Mindfactory, RTX 4060 Ti 16GB Ventus 3X OC'yi 519 euro fiyatla sunuyor. Daha önce kartın 540 euroya satıldığını hatırlatalım.

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Ayrıca kullanıcı taleplerinde yaşanan düşüş nedeniyle indirim alan tek kartın RTX 4060 Ti 16GB olmadığını da belirtelim. Kısa süre önce Nvidia tarafından tanıtılan RTX 4060 Ti, lansmandan bir gün sonra 439 eurodan 419 euro seviyelerine geriledi. AMD RX 7600 ise, duyurudan bu yana iki büyük indirim aldı. Ancak bu fiyatların Avrupa pazarını konu aldığını belirtelim.

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GeForce RTX 4060 Ti 16GB çıkar çıkmaz indirim aldı