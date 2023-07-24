GeForce RTX 4060 Ti 16GB çıkar çıkmaz indirim aldı

RTX 4060 Ti 16GB için fiyat indirimleri başladı
Bilmeyenler için geçtiğimiz Mayıs ayında Nvidia, GeForce RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB sürümlerini duyurdu. Bu noktada RTX 4060 Ti 8GB 24 Mayıs tarihinde satışa çıkarken, 16GB'lık sürüm için Temmuz ayına işaret edilmişti. Böylelikle RTX 4060 Ti 16GB geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı. Ancak pazarda yaşanan durgunluk, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor.
Ayrıca kullanıcı taleplerinde yaşanan düşüş nedeniyle indirim alan tek kartın RTX 4060 Ti 16GB olmadığını da belirtelim. Kısa süre önce Nvidia tarafından tanıtılan RTX 4060 Ti, lansmandan bir gün sonra 439 eurodan 419 euro seviyelerine geriledi. AMD RX 7600 ise, duyurudan bu yana iki büyük indirim aldı. Ancak bu fiyatların Avrupa pazarını konu aldığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)