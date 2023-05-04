GeForce RTX 4060 Ti özel versiyonları sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Bütçesini düşünen oyuncuların merakla beklediği ekran kartlarından GeForce RTX 4060 Ti yakın zamanda piyasaya çıkacak. Perakende ortaklarından yavaş yavaş listeleme sızıntıları da gelmeye başladı.

GeForce RTX 4060 Ti neler sunacak?

Listede yer alan 4 farklı ekran kartı Palit markasına ait. Sızıntılarda GeForce RTX 4060 Ti ekran kartının 8GB GDDR6 belleğe ve 128-bit veri yoluna sahip olduğu görülüyor. Çift veya tek fanlı versiyonlarda ilk kez mini-ITX varyantına da rastlanıyor.

Merakla beklenen Nvidia GeForce RTX 4060 Ti fiyatı ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan kartların maliyeti düşünerek 8 pinli güç bağlantıları kullanacağı belirtiliyor. Normalde Founders Edition sürümünde 16 pin bağlantı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan güç tüketiminin 150W-160W arasında olacağı düşünülüyor.

GeForce RTX 4060 Ti ekran kartının AD106-350-A1 grafik birimi kullanacağı tahmin ediliyor. Kırpılmış versiyonda 4352 CUDA çekirdeği, 32MB Seviye 2 ön bellek, 18Gbps bellek hızı, 288 GB/s bant genişliği şeklinde özellikler yer alacak. Fiyatı ise 399$-499$ arasında bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce RTX 4060 Ti detaylanıyor