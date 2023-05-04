GeForce RTX 4060 Ti özel versiyonları sızdırıldı

GeForce RTX 4060 Ti neler sunacak?
Listede yer alan 4 farklı ekran kartı Palit markasına ait. Sızıntılarda GeForce RTX 4060 Ti ekran kartının 8GB GDDR6 belleğe ve 128-bit veri yoluna sahip olduğu görülüyor. Çift veya tek fanlı versiyonlarda ilk kez mini-ITX varyantına da rastlanıyor.
Diğer taraftan kartların maliyeti düşünerek 8 pinli güç bağlantıları kullanacağı belirtiliyor. Normalde Founders Edition sürümünde 16 pin bağlantı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan güç tüketiminin 150W-160W arasında olacağı düşünülüyor.
GeForce RTX 4060 Ti ekran kartının AD106-350-A1 grafik birimi kullanacağı tahmin ediliyor. Kırpılmış versiyonda 4352 CUDA çekirdeği, 32MB Seviye 2 ön bellek, 18Gbps bellek hızı, 288 GB/s bant genişliği şeklinde özellikler yer alacak. Fiyatı ise 399$-499$ arasında bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah