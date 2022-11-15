GeForce RTX 4080 tekrar test edildi: RTX 3090 Ti'dan yüzde 19 daha hızlı

- RTX 4080, RTX 3090 Ti'dan yüzde 19 daha hızlı
- RTX 3090 Ti, RTX 4080 ve RTX 4090 3DMark sonuçları:
- Yorumlar
RTX 4080, RTX 3090 Ti'dan yüzde 19 daha hızlı
Big Hardware Player tarafındanpaylaşılan sonuçlara göre RTX 4080, RTX 3090 Ti PGF'den (Amiral gemisi ZOTAC modeli) yüzde 19 daha hızlı ve RTX 4090'dan yüzde 23 daha yavaş görünüyor. Ancak RTX 3090 Ti ve RTX 4090’nın DDR5-6800, RTX 4080’nin ise DDR5-6200 tabanlı bir sistemde test edilmesi sebebiyle nihai sonuçlarda ufak farklar yaşanabileceğini söyleyebiliriz.
RTX 3090 Ti, RTX 4080 ve RTX 4090 3DMark sonuçları:
- RTX 3090 Ti PGF 450W=20811
- RTX 4080 QS 320W=25974
- RTX 4090 450W=33045
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: