GeForce RTX 4080 tekrar test edildi: RTX 3090 Ti'dan yüzde 19 daha hızlı

Tam Boyutta Gör Ada Lovelace mimarisinin tepe modeli RTX 4090’ı piyasaya süren Nvidia, önümüzdeki günlerde bir alt model RTX 4080 ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu kez, resmi ambargodan sadece bir gün önce GeForce RTX 4080’nin performans değerleri paylaşıldı. Yeni ekran kartı Ampere mimarisinin amiral gemisi RTX 3090 Ti’a karşı neler sunuyor? İşte detaylar

RTX 4080, RTX 3090 Ti'dan yüzde 19 daha hızlı

Big Hardware Player tarafındanpaylaşılan sonuçlara göre RTX 4080, RTX 3090 Ti PGF'den (Amiral gemisi ZOTAC modeli) yüzde 19 daha hızlı ve RTX 4090'dan yüzde 23 daha yavaş görünüyor. Ancak RTX 3090 Ti ve RTX 4090’nın DDR5-6800, RTX 4080’nin ise DDR5-6200 tabanlı bir sistemde test edilmesi sebebiyle nihai sonuçlarda ufak farklar yaşanabileceğini söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte 4K çözünürlüğünde gerçekleştirilen testlerde Forza Horizon 5’te 121 FPS, Cyberpunk 2077’de 76 FPS ve Shadow of the Tomb Raider’da 90 FPS’lik bir değere imza atan RTX 4080, güç ölçeklendirme testlerinde de gücü 280W ile sınırlı bir stok kartla neredeyse aynı performansı sergiliyor.

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RTX 3090 Ti, RTX 4080 ve RTX 4090 3DMark sonuçları:

RTX 3090 Ti PGF 450W =20811

=20811 RTX 4080 QS 320W =25974

=25974 RTX 4090 450W=33045

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GeForce RTX 4080 ve RTX 3090 Ti karşı karşıya: Fark ne kadar?