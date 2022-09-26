GeForce RTX 4090 hayal kırıklığı oldu: DisplayPort 2.0 yer almıyor

Nvidia’nın hali hazırdaki en güçlü oyuncu ekran kartları ünvanın alan yeni GeForce RTX 4000 serisi güçlü donanım özelliklerine rağmen muhtemelen eleştiri dozunu arttıracak bir eksiklik ile geliyor.
DisplayPort 2.0 gerekli mi?
Yüksek çözünürlükte görüntü aktarımı için kullanılan formatlardan DisplayPort hali hazırda 2.0 versiyonu ile yaygınlaşmayı amaçlıyor. 16K 60Hz çözünürlüğe kadar çıkış verebilen DP 2.0 hem Intel Arc ekran kartlarında hem de RDNA 3 ekran kartlarında kendisine yer bulacak. Ne var ki Nvidia aynı fikirde değil.
DP 2.0 standardının çözünürlüklerine değinecek olursak:
- Tek 16K (15360 x 8460) ekran @ 60Hz
- Tek 10K (10240 x 4320) ekran @ 60Hz
- 2 adet 8K (7680 x 4320) ekran @ 120Hz
- 2 adet 4K (3840 x 2160) ekran @ 144Hz
- 3 adet 10K (10240 x 4320) ekran @ 60Hz
- 3 adet 4K (3840 x 2160) ekran @ 90Hz
Elbette henüz 4K çözünürlüklerin bile tam olarak yaygınlaşmadığı bir dönemde DP 2.0 çok da gerekli görülmeyebilir ancak RTX 4000 serisi iki veya 3 yıl boyunca en iddialı sistemleri süsleyecek. Muhtemelen RTX 5000 serisinde DP 2.0 görebileceğiz ancak o döneme kadar rakipleri kadar yüksek çözünürlük verememesi bir dezavantaj olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum