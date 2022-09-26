GeForce RTX 4090 hayal kırıklığı oldu: DisplayPort 2.0 yer almıyor

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın hali hazırdaki en güçlü oyuncu ekran kartları ünvanın alan yeni GeForce RTX 4000 serisi güçlü donanım özelliklerine rağmen muhtemelen eleştiri dozunu arttıracak bir eksiklik ile geliyor.

DisplayPort 2.0 gerekli mi?

Yüksek çözünürlükte görüntü aktarımı için kullanılan formatlardan DisplayPort hali hazırda 2.0 versiyonu ile yaygınlaşmayı amaçlıyor. 16K 60Hz çözünürlüğe kadar çıkış verebilen DP 2.0 hem Intel Arc ekran kartlarında hem de RDNA 3 ekran kartlarında kendisine yer bulacak. Ne var ki Nvidia aynı fikirde değil.

RTX 4090 vs RTX 3090 Ti karşılaştırması 4 gün önce eklendi

DP 2.0 standardının çözünürlüklerine değinecek olursak:

Tek 16K (15360 x 8460) ekran @ 60Hz

Tek 10K (10240 x 4320) ekran @ 60Hz

2 adet 8K (7680 x 4320) ekran @ 120Hz

2 adet 4K (3840 x 2160) ekran @ 144Hz

3 adet 10K (10240 x 4320) ekran @ 60Hz

3 adet 4K (3840 x 2160) ekran @ 90Hz

Elbette henüz 4K çözünürlüklerin bile tam olarak yaygınlaşmadığı bir dönemde DP 2.0 çok da gerekli görülmeyebilir ancak RTX 4000 serisi iki veya 3 yıl boyunca en iddialı sistemleri süsleyecek. Muhtemelen RTX 5000 serisinde DP 2.0 görebileceğiz ancak o döneme kadar rakipleri kadar yüksek çözünürlük verememesi bir dezavantaj olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce RTX 4090 ekran kartında kötü sürpriz