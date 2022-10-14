GeForce RTX 4090 rekor kırdı! 3.45 GHz'e overclock edildi

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yeni amiral gemisi RTX 4090, bugün itibari ile raflarda yerini almaya başladı. Kartın performansını içeren ilk incelemeler de kullanıcılara açılırken, Brezilya'da bulunan TecLab OC ekibi tarafından GALAX SG RTX 4090 modelinde yeni bir dünya rekoruna imza atıldı.

RTX 4090 3.450 GHz'e kadar hız aşırtıldı

Bildirilenlere göre modeli modifiye ederek uzun denemeler gerçekleştiren Tech Lab ekibi, esasen bir bütçe kartı olan dört fanlı GALAX SG RTX 4090 modelini sıvı nitrojen yardımı ile 3.450 GHz'e kadar hız aşırtmayı başardı. Kartın referans değerinin 3.075 GHz olduğu düşünüldüğünde ulaşılan sonucun dikkate değer olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca ekipte yer alan Ronaldo Boussali, Core i9-12900KS, DDR5-5400 bellek ve Corsair 1600W PSU ile 5 dünya rekoru kırdıklarını doğruladı. Bu dünya rekorları TecLab ve diğer aşırı hız aşırtma ekipleri için sadece bir başlangıç gibi gözüküyor.

Tam Boyutta Gör Düşük voltaj ve -100 derece sıcaklık gibi faktörler, kartın performansında gerilemelere sebep olabiliyor. Bu sebeple uygulanan hız artışınının bir rekor denemesi olduğunu unutmamak gerek.

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Gelecekte piyasaya sürülecek üst düzey ve özel olarak geliştirilen RTX 4090 modelleri düşünüldüğünde yeni rekor denemelerinin devam edeceğini söyleyebiliriz.

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