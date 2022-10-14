GeForce RTX 4090 rekor kırdı! 3.45 GHz'e overclock edildi

RTX 4090 3.450 GHz'e kadar hız aşırtıldı
Bildirilenlere göre modeli modifiye ederek uzun denemeler gerçekleştiren Tech Lab ekibi, esasen bir bütçe kartı olan dört fanlı GALAX SG RTX 4090 modelini sıvı nitrojen yardımı ile 3.450 GHz'e kadar hız aşırtmayı başardı. Kartın referans değerinin 3.075 GHz olduğu düşünüldüğünde ulaşılan sonucun dikkate değer olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca ekipte yer alan Ronaldo Boussali, Core i9-12900KS, DDR5-5400 bellek ve Corsair 1600W PSU ile 5 dünya rekoru kırdıklarını doğruladı. Bu dünya rekorları TecLab ve diğer aşırı hız aşırtma ekipleri için sadece bir başlangıç gibi gözüküyor.
Gelecekte piyasaya sürülecek üst düzey ve özel olarak geliştirilen RTX 4090 modelleri düşünüldüğünde yeni rekor denemelerinin devam edeceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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