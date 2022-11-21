GeForce RTX 4090 kapış kapış, RTX 4080 raflarda kaldı

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın performansı ve güç tüketimini arşa çıkardığı Ada Lovelace tabanlı ekran kartları ilk etapta üst seviye için piyasaya çıkmış olsa da oyuncular adeta kapışıyor. Toplamda satışlar 200 bine yaklaştı.

GeForce RTX 4090 ne kadar sattı?

Geçtiğimiz haftalarda Nvidia’nın toplamda 100 binlik bir GeForce RTX 4090 stoğunu ortaklarına tedarik ettiği gündeme gelmişti. Kaynaklara göre bu hafta itibariyle 130 bin adedin üzerinde RTX 4090 sevk edilmiş durumda. Üstelik eriyen kablo tartışmalarına rağmen.

GeForce RTX 4090 kapış kapış gidiyor 2 hf. önce eklendi

Oyuncuların fiyata bakmaksızın GeForce RTX 4090 ekran kartına büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu ekran kartı 1599$ fiyat etiketi ile satışa çıkmıştı. GeForce RTX 4080 için aynı durum söz konusu değil. 1199$ ile piyasaya çıkan kart 30 bin civarında bir sevkiyat yaptı. 12GB versiyonu iptal edildiği için oyuncularda GeForce RTX 4070 Ti beklentisinin oluştuğu ifade ediliyor. Yine de bu denli pahalı kartların toplamda ulaştığı rakam etkileyici.

AMD tarafında ise henüz doğrudan bir rekabet başlamış değil. Radeon RX 7900 serisi RTX 4080 16GB ile rekabete hazırlandığı için GeForce RTX 4090 bir süre rakipsiz kalacak gibi. Yüksek kâr marjı da haliyle Nvidia’ya akıyor.

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GeForce RTX 4090 satışları coştu