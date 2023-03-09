GeForce RTX 50 ve Radeon RX 8000 serisi rekor hızlarda GDDR7 belleklerle gelecek

Tam Boyutta Gör Yaklaşık üç ay önce Samsung, GDDR7 belleklerinde hızları iki katına çıkarttığını duyurmuştu. Şimdi DRAM PHY, EDA yazılımı ve doğrulama araçları için önemli bir IP sağlayıcısı olan Cadence, GDDR7 standardı için teknik yeterlilikleri doğruladı. Dolayısıyla yeni bellek standardı GDDR7'nin yeni nesil ekran kartlarda kullanılması için tüm şartlar sağlanmış durumda.

GDDR7, 2018'de piyasaya sürülen ve yaklaşık 5 yıldır piyasada olan GDDR6'nın yerini alacak. AMD Radeon RX 6000 ve 7000 GPU'lar tarafından kullanılan GDDR6 bellekler, Nvidia tarafında Micron ortaklığında RTX 30 ve 40 GPU’ları için GDDR6X olarak standartlaştırılmıştı. GDDR7 ile birlikte Nvidia yine farklı bir yol izler mi bilinmez ancak Cadence artık GDDR7'nin, GDDR6 tarafından kullanılan NRZ (sıfıra dönüşsüz/PAM2) veya GDDR6X teknolojisi tarafından kullanılan PAM4 yerine PAM3 sinyalini kullanacağını onayladı. Şirket, PAM3'ün PAM4'ten daha iyi sinyal/gürültü oranına sahip olduğunu ifade ediyor.

GeForce RTX 50 ve Radeon RX 8000 serisine GDDR7 dopingi

Tam Boyutta Gör GDDR7 belleklerin pin başına 36 Gbps’e kadar hızlar sunacağı, dolayısıyla hem GDDR6 hem de GDDR6X’e oranla ciddi bir hız artışı sağlayacağı aktarılıyor. GDDR6 14 Gbps'lik hızlarla piyasaya sürüldü ve türevleri şu anda 24 Gbps'ye kadar hızlarla üretiliyor. Önceki nesil GDDR5'e göre nesilden nesle hızlarda ikiye katlanma sağlanmıştı. GDDR7 ile bu durum daha da agresif bir hal alıyor. Her ne kadar GDDR7 için başlangıç olarak 36 Gbps hızlar öngörülse de belleğin yaşam döngüsü içinde 50 Gbps sınırına erişeceği ifade ediliyor.

Samsung’un GDDR7 bellekleri detaylanıyor 3 ay önce eklendi

MyDrivers raporuna göre, Nvidia’nın muhtemelen 2024'ün sonlarında piyasa çıkması beklenen yeni nesil GeForce RTX 50 serisi ve AMD'nin rakip RDNA4 tabanlı Radeon RX 8000 serisi, GDDR7 36 Gbps belleklerle birlikte gelecek. 256 bit genişliğinde GDDR7 arayüzüne sahip olan bir GPU’nun rahatlıkla 1,15 TB/s bant genişliğe ulaşabilirken, 384 bitlik bir GPU’nun 1,7 TB/s bant genişliğine erişmesi mümkün olacak.

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GeForce RTX 50 ve Radeon RX 8000 serisi için GDDR7 hazır