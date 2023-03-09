GeForce RTX 50 ve Radeon RX 8000 serisi rekor hızlarda GDDR7 belleklerle gelecek

GDDR7, 2018'de piyasaya sürülen ve yaklaşık 5 yıldır piyasada olan GDDR6'nın yerini alacak. AMD Radeon RX 6000 ve 7000 GPU'lar tarafından kullanılan GDDR6 bellekler, Nvidia tarafında Micron ortaklığında RTX 30 ve 40 GPU’ları için GDDR6X olarak standartlaştırılmıştı. GDDR7 ile birlikte Nvidia yine farklı bir yol izler mi bilinmez ancak Cadence artık GDDR7'nin, GDDR6 tarafından kullanılan NRZ (sıfıra dönüşsüz/PAM2) veya GDDR6X teknolojisi tarafından kullanılan PAM4 yerine PAM3 sinyalini kullanacağını onayladı. Şirket, PAM3'ün PAM4'ten daha iyi sinyal/gürültü oranına sahip olduğunu ifade ediyor.
GeForce RTX 50 ve Radeon RX 8000 serisine GDDR7 dopingi
MyDrivers raporuna göre, Nvidia’nın muhtemelen 2024'ün sonlarında piyasa çıkması beklenen yeni nesil GeForce RTX 50 serisi ve AMD'nin rakip RDNA4 tabanlı Radeon RX 8000 serisi, GDDR7 36 Gbps belleklerle birlikte gelecek. 256 bit genişliğinde GDDR7 arayüzüne sahip olan bir GPU’nun rahatlıkla 1,15 TB/s bant genişliğe ulaşabilirken, 384 bitlik bir GPU’nun 1,7 TB/s bant genişliğine erişmesi mümkün olacak.Kaynakça https://www.techpowerup.com/305676/nvidia-geforce-rtx-50-series-and-amd-rdna4-radeon-rx-8000-to-debut-gddr7-memory https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/fv/posts/cadence-introduces-industry-s-first-gddr7-verification-solution Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez