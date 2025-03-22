Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın merakla beklenen RTX 5060 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce sızıntılarla gündeme gelen RTX 5060 Ti'nin nihai teknik özellikleri doğrulandı. Şirket, ekran kartlarının detaylarını iş ortaklarıyla paylaşmış durumda. İşte RTX 5060 Ti hakkında kesinleşen teknik detaylar.

GeForce RTX 5060 Ti detaylı özellikleri ortaya çıktı

GeForce RTX 5060 Ti, GB206-300 GPU ve 4.608 CUDA çekirdeği ile geliyor. Bu model 28 Gbps hızında 16GB ve 8GB GDDR7 bellek seçeneklerine sahip olacak. Bu konfigürasyonda ise 128-bit bellek veri yolu ile bulunacak. Bu da 448 GB/sn bellek bant genişliği anlamına geliyor. Yani, önceki nesle göre %55 daha yüksek bir bant genişliği sunulmuş olacak.

Saat hızlarına bakıldığında, RTX 5060 Ti’nin taban frekansı 2407 MHz, boost frekansı ise 2572 MHz olarak belirlenmiş. Bu değerler, RTX 4060 Ti’ye kıyasla tabanda 97 MHz, boost tarafında ise 37 MHz daha yüksek. Güç tüketimi tarafında ise 180W TDP değeri onaylandı. RTX 4060 Ti’ye kıyasla 15W daha yüksek bir güç tüketimi söz konusu. Ayrıca, kartların bazı özel sürümlerinde 8 pinli güç konnektörü bulunacak.

İddia: GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti çıkış tarihi ertelendi 1 gün önce eklendi

Kaçıranlar için Nvidia'nın GTC 2025 veya GDC 2025 etkinliklerinde bir duyuru yapması beklenmiyordu, ancak sızıntılara göre kartların çıkış tarihi ertelendi. Nvidia’nın iş ortaklarına yaptığı bilgilendirmeye göre RTX 5060 Ti modelleri Nisan ortasında, RTX 5060 ise Mayıs ortasında piyasaya sürülecek.

RTX 5060: Mayıs ortası

RTX 5060 Ti 8GB-16GB: Nisan Ortası

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce RTX 5060 Ti detaylı özellikleri ortaya çıktı