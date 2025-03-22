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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 5060 Ti detaylı özellikleri ortaya çıktı

    GeForce RTX 5060 serisi ertelenmiş olsa da, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirketin iş ortaklarına sunduğu nihai teknik özellikler artık netleşti. İşte RTX 5060 Ti'nin kesinleşen detayları:
    GeForce RTX 5060 Ti detaylı özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın merakla beklenen RTX 5060 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce sızıntılarla gündeme gelen RTX 5060 Ti'nin nihai teknik özellikleri doğrulandı. Şirket, ekran kartlarının detaylarını iş ortaklarıyla paylaşmış durumda. İşte RTX 5060 Ti hakkında kesinleşen teknik detaylar.

    GeForce RTX 5060 Ti detaylı özellikleri ortaya çıktı

    GeForce RTX 5060 Ti, GB206-300 GPU ve 4.608 CUDA çekirdeği ile geliyor. Bu model 28 Gbps hızında 16GB ve 8GB GDDR7 bellek seçeneklerine sahip olacak. Bu konfigürasyonda ise 128-bit bellek veri yolu ile bulunacak. Bu da 448 GB/sn bellek bant genişliği anlamına geliyor. Yani, önceki nesle göre %55 daha yüksek bir bant genişliği sunulmuş olacak.

    Saat hızlarına bakıldığında, RTX 5060 Ti’nin taban frekansı 2407 MHz, boost frekansı ise 2572 MHz olarak belirlenmiş. Bu değerler, RTX 4060 Ti’ye kıyasla tabanda 97 MHz, boost tarafında ise 37 MHz daha yüksek. Güç tüketimi tarafında ise 180W TDP değeri onaylandı. RTX 4060 Ti’ye kıyasla 15W daha yüksek bir güç tüketimi söz konusu. Ayrıca, kartların bazı özel sürümlerinde 8 pinli güç konnektörü bulunacak.

    Kaçıranlar için Nvidia'nın GTC 2025 veya GDC 2025 etkinliklerinde bir duyuru yapması beklenmiyordu, ancak sızıntılara göre kartların çıkış tarihi ertelendi. Nvidia’nın iş ortaklarına yaptığı bilgilendirmeye göre RTX 5060 Ti modelleri Nisan ortasında, RTX 5060 ise Mayıs ortasında piyasaya sürülecek.

    • RTX 5060: Mayıs ortası
    • RTX 5060 Ti 8GB-16GB: Nisan Ortası
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    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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