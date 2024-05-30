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    GeForce RTX 5090'ın özellikleri ortaya çıktı: 28GB GDDR7 bellek ve daha fazlası

    Nvidia, 2024 yılının sonlarına doğru yeni GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını tanıtmayı planlıyor. Önceki sızıntılara kıyasla daha kırpılmış bir sürümle karşılaşabiliriz. İşte detaylar...
    GeForce RTX 5090'ın özellikleri ortaya çıktı! Kırpılmış olacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. İlk etapta tanıtılacak GeForce RTX 5090 ise yavaş yavaş netleşmeye başladı. Önceki sızıntılara kıyasla daha kırpılmış bir sürümle karşılaşabiliriz. İşte detaylar...

    448-bit veriyolu ve 28 GB'a bellekle geliyor

    Kaçıranlar için daha önce RTX 5090'ın 512-bit veriyolu arayüzü ve 32GB bellek modülü içeren yeni PCB tasarımı ortaya çıkmıştı. Ancak son bilgiler, GB202 GPU'nun kırpılmış bir konfigürasyonda geleceğini söylüyor. Buna göre ekran kartına 448-bit veriyolu ve 28 GB'a kadar GDDR7 bellek eşlik edecek. 

    Karşılaştırma için, RTX 5090'a güç verecek GB202 GPU'nun tam sürümü 512 bitlik bir arayüzle donatılacak ve yeni PCB, 32 GB'a kadar kapasite için 16 adede kadar GDDR7 bellek modülü barındıracak. Peki söz konusu konfigürasyon bizlere neler sunuyor?

    Eğer bu gerçekleşirse, 448-bit bellek veriyolunda 1568 GB/s'ye kadar bant genişliği göreceğiz, bu da RTX 4090'dan %56 oranında daha yüksek. 512-bit arayüz ise GPU'ya 1792 GB/s'ye kadar bant genişliği sağlardı ki bu %15'lik bir iyileşme (toplamda %71) anlamına geliyor. Dolayısıyla tam sürüm, gelecekteki bir Ti modeline veya iş istasyonu sürümüne saklanmış olabilir.

    • GeForce RTX 5090 (Söylenti): 448-bit (tam çip 512-bit) / 14 GDDR7 Modülü (tam 16) / 28 GB VRAM
    • GeForce RTX 4090 (Resmi): 384-bit (tam çip 384-bit) / 12 GDDR6X Modülü (tam 12) / 24 GB VRAM

    RTX 5090 ve kullanacağı GB202 GPU’su hakkındaki bilgiler halen oldukça sınırlı. Ancak söylentilere göre GeForce RTX 5090’ın RTX 4090’a göre rasterleştirmede yüzde 50-70 ve ışın izlemede 2-3 kat daha hızlı olması bekleniyor ve buna DLLS 4.0 ve daha verimli bir soğutma tasarımı eşlik edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1265 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    GeForce RTX 5090, Teknoloji Haberleri ve Donanım Bileşenleri
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