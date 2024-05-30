GeForce RTX 5090'ın özellikleri ortaya çıktı: 28GB GDDR7 bellek ve daha fazlası

448-bit veriyolu ve 28 GB'a bellekle geliyor
Kaçıranlar için daha önce RTX 5090'ın 512-bit veriyolu arayüzü ve 32GB bellek modülü içeren yeni PCB tasarımı ortaya çıkmıştı. Ancak son bilgiler, GB202 GPU'nun kırpılmış bir konfigürasyonda geleceğini söylüyor. Buna göre ekran kartına 448-bit veriyolu ve 28 GB'a kadar GDDR7 bellek eşlik edecek.
Karşılaştırma için, RTX 5090'a güç verecek GB202 GPU'nun tam sürümü 512 bitlik bir arayüzle donatılacak ve yeni PCB, 32 GB'a kadar kapasite için 16 adede kadar GDDR7 bellek modülü barındıracak. Peki söz konusu konfigürasyon bizlere neler sunuyor?
Eğer bu gerçekleşirse, 448-bit bellek veriyolunda 1568 GB/s'ye kadar bant genişliği göreceğiz, bu da RTX 4090'dan %56 oranında daha yüksek. 512-bit arayüz ise GPU'ya 1792 GB/s'ye kadar bant genişliği sağlardı ki bu %15'lik bir iyileşme (toplamda %71) anlamına geliyor. Dolayısıyla tam sürüm, gelecekteki bir Ti modeline veya iş istasyonu sürümüne saklanmış olabilir.
- GeForce RTX 5090 (Söylenti): 448-bit (tam çip 512-bit) / 14 GDDR7 Modülü (tam 16) / 28 GB VRAM
- GeForce RTX 4090 (Resmi): 384-bit (tam çip 384-bit) / 12 GDDR6X Modülü (tam 12) / 24 GB VRAM
RTX 5090 ve kullanacağı GB202 GPU’su hakkındaki bilgiler halen oldukça sınırlı. Ancak söylentilere göre GeForce RTX 5090’ın RTX 4090’a göre rasterleştirmede yüzde 50-70 ve ışın izlemede 2-3 kat daha hızlı olması bekleniyor ve buna DLLS 4.0 ve daha verimli bir soğutma tasarımı eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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