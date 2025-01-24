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    GeForce RTX 5090'nın güç tüketimi belli oldu: 1ms altında 901W'a çıkıyor

    Kullanıcılar, Nvidia’nın duyurduğu RTX 5090'ın güç tüketimini ve dolayısıyla uygun güç kaynağını merak ediyordu. Şimdi bu soruya açıklık getiren bağımsız incelemeler çıktı.
    GeForce RTX 5090'nın güç tüketimi belli oldu: 1ms altında 901W Tam Boyutta Gör
    Nvidia bir süre önce RTX 5090 ve RTX 5080 kartlarının bulunduğu RTX 50 serisi ekran kartlarını tanıtmıştı. Duyurulan kartların yeni ATX 3.1 standardına uyumlu olduğu açıklanırken, halihazırda güç kaynağı olan kullanıcıların yükseltme yapıp yapmamaları gerektiği ise havada asılı kalıyordu. Son olarak Igor's Lab, GeForce RTX 5090'ın güç yönetimine yönelik kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Bu analiz, özellikle daha eski güç kaynaklarını kullanan ve dört adet 8-pin PCIe güç bağlantısını 12V2x6’ya dönüştüren kullanıcılar için önemli bilgiler sunuyor. 

    1 ms'den kısa sürede 901,1 W

    Kaçıranlar için GeForce RTX 5090'a güç veren GB202 GPU, Nvidia'nın şu ana kadar ürettiği en güçlü yongalardan biri konumunda. TSMC'nin 4N üretim sürecini temel alan GPU, 92,2 milyar transistör ve 750 mm²'lik bir yüzey alanına sahip. Bu özelliklere ise, 24.576 CUDA çekirdeği, 192 dördüncü nesil RT çekirdeği ve 768 beşinci nesil Tensor çekirdeği eşlik ediyor.

    Güç tüketimine gelirsek, hatırlayanlar olacaktır RTX 4090, sunduğu performansın yanı sıra güç tüketimi ile uzun süreler gündemde kaldı. RTX 5090 ise, 575 W maksimum güç tüketimi ile çalışıyor. Ancak, enerji verimliliği noktasında GPU çekirdekleri ve bellek için ayrı gerilim rayları, hızlandırılmış saat frekansı geçiş mekanizması gibi bazı yeniliklere sahip. 

    GeForce RTX 5090'nın güç tüketimi belli oldu: 1ms altında 901W Tam Boyutta Gör
    Test sonuçlarına baktığımızda ise, RTX 5090'ın 10 ms ila 20 ms sürelerde 627,5 W'a kadar; 5 ms ila 10 ms sürelerde 738,2 W'a kadar, 1 ms ila 5 ms kategorisinde 823,6W'a kadar, 1 ms'nin altındaki sürelerde ise 901,1 W'a kadar yüksek dalgalanmalara ulaşabildiğini görüyoruz. Ancak bu değerlerin güç limitini (600 W) aşan kısa süreli güç artışlarını temsil ettiğini söyleyelim.

    Güç tüketimi zirve değerleri

    • 10–20 ms süresince 627,5 W
    • 5–10 ms süresince 738,2 W
    • 1–5 ms süresince 823,6 W
    • 1 ms’den kısa sürede 901,1 W

    Bu değerler korkutucu görünse de, ATX 3.1 standardına uygun. Keza ATX 3.1, 1 ms’den kısa süreli artışlarda %200’e kadar (1200 W) güç dalgalanmalarına izin veriyor. Dolayısıyla ATX 3.1 uyumlu PSU'lar, 1200 W’nin altında sürekli güç kapasitesine sahip olsalar bile bu değerleri sorunsuz karşılayabiliyor. Daha eski, yani 2010’lara ait ATX v2.51 PSU'lar ise, bu değerlere ulaştığında aşırı akım korumasının (OCP) tetiklenmesi gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. 

    GeForce RTX 5090'nın güç tüketimi belli oldu: 1ms altında 901W Tam Boyutta Gör
    Zirve değerlere ek olarak, RTX 5090 boşta 28,4W ila 35.5W arasında güç tüketimine sahip. Bu değer, aynı zmanda monitörün kullandığı çözünürlük ve yenileme hızıyla da ilgili. Son olarak ekran kartı standart kullanımda 241W, 4K oyun deneyiminde ise 591W tüketime sahip.
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