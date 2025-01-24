GeForce RTX 5090'nın güç tüketimi belli oldu: 1ms altında 901W'a çıkıyor

1 ms'den kısa sürede 901,1 W
Kaçıranlar için GeForce RTX 5090'a güç veren GB202 GPU, Nvidia'nın şu ana kadar ürettiği en güçlü yongalardan biri konumunda. TSMC'nin 4N üretim sürecini temel alan GPU, 92,2 milyar transistör ve 750 mm²'lik bir yüzey alanına sahip. Bu özelliklere ise, 24.576 CUDA çekirdeği, 192 dördüncü nesil RT çekirdeği ve 768 beşinci nesil Tensor çekirdeği eşlik ediyor.
Güç tüketimine gelirsek, hatırlayanlar olacaktır RTX 4090, sunduğu performansın yanı sıra güç tüketimi ile uzun süreler gündemde kaldı. RTX 5090 ise, 575 W maksimum güç tüketimi ile çalışıyor. Ancak, enerji verimliliği noktasında GPU çekirdekleri ve bellek için ayrı gerilim rayları, hızlandırılmış saat frekansı geçiş mekanizması gibi bazı yeniliklere sahip.
Güç tüketimi zirve değerleri
- 10–20 ms süresince 627,5 W
- 5–10 ms süresince 738,2 W
- 1–5 ms süresince 823,6 W
- 1 ms’den kısa sürede 901,1 W
Bu değerler korkutucu görünse de, ATX 3.1 standardına uygun. Keza ATX 3.1, 1 ms’den kısa süreli artışlarda %200’e kadar (1200 W) güç dalgalanmalarına izin veriyor. Dolayısıyla ATX 3.1 uyumlu PSU'lar, 1200 W’nin altında sürekli güç kapasitesine sahip olsalar bile bu değerleri sorunsuz karşılayabiliyor. Daha eski, yani 2010’lara ait ATX v2.51 PSU'lar ise, bu değerlere ulaştığında aşırı akım korumasının (OCP) tetiklenmesi gibi çeşitli sorunlara neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: