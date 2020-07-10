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    GeForce RTX ekran kartları Death Stranding hediyeli

    Nvidia RTX ve DLSS 2.0 gibi destekleri bünyesinde barındıran Death Stranding oyunu beklendiği gibi Nvidia GeForce RTX ekran kartları ile hediye olarak veriliyor.
    7 sa.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GeForce RTX ekran kartları Death Stranding hediyeli
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    Yaz döneminin gelmesi ile birlikte yonga üreticilerinin de oyun kampanyaları hız kazandı. AMD’nin Valhalla kampanyasının ardından Nvidia da ekran kartlarına yönelik Death Stranding kampanyası yapıyor.

    Death Stranding sürprizi

    Haftaya raflardaki yerini alması beklenen Hideo Kojima’nın Death Stranding PC sürümü için GeForce RTX ekran kartlarına özel bir kampanya başlıyor. 9 Temmuz tarihinde başlayan kampanya 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 31 Ağustos ise kuponların son onay tarihi olacak.

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    Death Stranding kampanyasına GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER ve GeForce RTX 2060 ekran kartları katılıyor. Bu kartların tüm masa üstü ve mobil versiyonları kampanyaya dahil.

    Kasım 2019 tarihinde PS4 için yayınlanan oyun dünya üzerindeki uygarlıkların tamamıyla çöktüğü, ülkelerin bölündüğü ve insanların birbirlerinden soyutlanmış bir şekilde yaşamaya alıştığı ilginç bir gelecekte geçiyor. Baş kahraman Sam Bridges bölünmüş ve bağlantıları kopmuş haldeki insanlığı BT tehditi karşısında yok olmaktan kurtarmaya çalışıyor.

    Death Stranding PC sürümü ise RTX, Nvidia DLSS 2.0, yüksek kare hızı, fotoğraf modu ve ultra geniş monitör desteği özellikleri ile geliyor. Oyun normalde 384TL ile ön siparişe başlamıştı.



    https://www.techpowerup.com/269622/nvidia-bundling-death-stranding-with-rtx-graphics-cards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaptan666 (Ridvan ) 1 dk.
    Yeni aldım sayılır. Bize de var mı acaba?
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    blackhorse_gt (gokhan dogan) 1 sa.
    Sadece belirli internet sitesinde satın alınca mı kod alabiliyoruz ?
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    iamburak (Burak ) 1 sa.
    Hocam bende kart var ben bu ödülü alabilecek miyim alamayacak mıyım
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 5 sa. (düzenlendi)
    RTX li çok oyun var bozdur bozdur harca.
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