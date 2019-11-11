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    “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti

    11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceğe Nefes projesi ile 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti. Türkiye bu fidan dikim etkinliği ile dünya rekoru kıracak.
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    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    “Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti
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    11 Kasım günü yani bugün, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi ve 81 ilde toplam 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti. Geleceğe Nefes projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimi ile Guiness rekorlar kitabında 2 rekorun kırılması hedefleniyor.

    11 Kasım saat 11:11’de 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu. Fidan dikimine sadece görevliler değil vatandaşlar da katıldı.

    Ayrıca Bkz. "Yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini tahmin eden yapay zekâ temelli sistem geliştirildi"

    Geçtiğimiz haftalarda başlatılan Geleceğe Nefes sosyal sorumluluk projesi kapsamında vatandaşlar kendi adına ücretsiz fidan dikme fırsatı elde etti. Bugün dikilen 11 milyon fidanın tamamı gelecegenefes.com adresinden kayıt yaptıranların adına dikildi. Dileyen vatandaşlar, sitede kayıt yaparken belirtilen dikim bölgesine giderek kendi fidanını kendisi dikti.

    Türkiye, bugünkü fidan dikim etkinliği ile Guiness rekorlar kitabında 2 adet rekor kıracak. “Bir saatte en fazla fidan dikme” dünya rekoru, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya’ya ait. Türkiye bu rekoru kırmak için Çorum’da etkinlik planladı ve Guiness yetkililerini şehre davet etti. 301 bin 111 adet fidan ile bu rekorun kırılması hedefleniyor. Guiness yetkililerinin incelemesi sonucunda bu rekor tescil edilecek.

    Diğer rekor ise içerisindeki fotoğraf sayısı bakımından “dünyanın en büyük fidan dikme albümü” rekoru olacak. Vatandaşlardan fidan dikerken çektiği fotoğrafları Gelecegenefesalbum.com web sitesine yüklemesi isteniyor. Siz de Geleceğe Nefes kapsamında fidan dikim etkinliğine katıldıysanız yükleme yaparak rekorun bir parçası olabilirsiniz.



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    Eeltorm 1 hf. en beğenilen
    Fidanlar hayatta kalır umarım.
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    Mion 1 hf.
    Gezide ağaç diye tutturanların haberi var mı acaba?
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    Redeemertr 1 hf. ogameci
    Ne iki katı 100 katını biçerler, bunu zaten show olsun diye yapıyorlar
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    (GaLo) 1 hf. yeni yorumcu Gt95
    Dostum yanlış anlamışsın beni ama sağlık olsun. Taraflı bakmamak lazım diyorum. Güzel bir etkinlik olduğuna vurguda bulunuyorum.
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    Vega 1 hf.
    İyi güzel ama o ağaçlar hep dağın başına ve şehir dışına bir yerlere dikiliyor.Önemli olan Avrupa gibi şehir içini de yeşillendirmek olamalı.

    Şehir içleri yeşilden yoksun kabak gibi.Avrupa'da her yer yemyeşil.
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    amacsızpanda 1 hf.
    Şu yorumlara bakın , twitterda dün acılan konunun tag ina bakın. nedir sizi kudurtan bu kadar? Zorunuza giden nedir ? Bırakın milyonu 1 ağaç bile dikilse alkışı hak eder. Kim dikerse diksin. Yeterki yapılsın.



    Dünden beri hayretle izliyorum.

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    Zodion 1 hf.
    Ekşideki herkes orman mütehassısı kesilmiş

    Dün emlakçı,bugün ormancı,yarın çiftçi diye gider
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    alito 1 hf.
    Diktikleri yerler incelensin bence. Rant alanlarına dikmediklerine eminim.
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    kadalt 1 hf.
    Bu kampanyanın ismi aslında, "Reisin bu zamana kadar katlettiği ve katledilmesine zemin hazırladığı ağaçlar için vicdanını rahatlatma kampanyası" 😄
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    Portraitclub 1 hf.
    Bir günde en fazla ağaç diken ülke 1 milyon fidan ile Endonezya değil miydi? Şimdi Türkiye bu rekoru kırdı mı?
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    GoSSgO 1 hf.
    Hadi hep birlikte kaz dağlarında siyanurle altın aratıp altını satma hakkını ecnebilere veren hukumetimizi çevreci hükümet olarak alkislayalim.



    Neden? Çünki ben salağım !



    Alkışlar tarihin en büyük tabiat katillerine gelsin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Gt95 1 hf. GoSSgO
    chp nin ve sanatcılarınızın hepsi kaz dağlarında vilaları var
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    Hendrik Johannes Cruijff 1 hf.
    Daha geçen maden kazısı için onca ağacı kesme niyetinde olan kimdi bir sorarım herkes yada aoçta onca ağacı kesip saray diken abd denen zırto devlet için özel büyükelçilik binası yapma niyetiyle kesilen ağaçlar .

    Bir yürüyün yav.Göz var izan var.Yapılanlar ortada.
    Yanıtla +2
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    by_chiko 1 hf.
    Bir kerede Allah razı olsun deyin.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Emrah_d 1 hf. by_chiko
    Neden ki heykel mi bu desinler ?
    Yanıtla +5
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    fidan, geleceğe nefes ve
    11 etiket daha Türkiye Gündemi guiness rekor ağaç orman çevre tarım ve orman bakanlığı Zamazingo Bilim ve Teknoloji Diğer Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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