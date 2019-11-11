“Geleceğe Nefes” için 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti

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11 Kasım günü yani bugün, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi ve 81 ilde toplam 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti. Geleceğe Nefes projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimi ile Guiness rekorlar kitabında 2 rekorun kırılması hedefleniyor.

11 Kasım saat 11:11’de 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu. Fidan dikimine sadece görevliler değil vatandaşlar da katıldı.

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Geçtiğimiz haftalarda başlatılan Geleceğe Nefes sosyal sorumluluk projesi kapsamında vatandaşlar kendi adına ücretsiz fidan dikme fırsatı elde etti. Bugün dikilen 11 milyon fidanın tamamı gelecegenefes.com adresinden kayıt yaptıranların adına dikildi. Dileyen vatandaşlar, sitede kayıt yaparken belirtilen dikim bölgesine giderek kendi fidanını kendisi dikti.

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Türkiye, bugünkü fidan dikim etkinliği ile Guiness rekorlar kitabında 2 adet rekor kıracak. “Bir saatte en fazla fidan dikme” dünya rekoru, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya’ya ait. Türkiye bu rekoru kırmak için Çorum’da etkinlik planladı ve Guiness yetkililerini şehre davet etti. 301 bin 111 adet fidan ile bu rekorun kırılması hedefleniyor. Guiness yetkililerinin incelemesi sonucunda bu rekor tescil edilecek.

Diğer rekor ise içerisindeki fotoğraf sayısı bakımından “dünyanın en büyük fidan dikme albümü” rekoru olacak. Vatandaşlardan fidan dikerken çektiği fotoğrafları Gelecegenefesalbum.com web sitesine yüklemesi isteniyor. Siz de Geleceğe Nefes kapsamında fidan dikim etkinliğine katıldıysanız yükleme yaparak rekorun bir parçası olabilirsiniz.