Google’dan Gemini kampanyası: Arkadaşlarınıza 4 aylık üyelik hediye edebileceksiniz

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli geniş dil model servislerine olan ilgi, geçtiğimiz yıllarda oldukça arttı. ChatGPT, Claude, LLama ve Perplexity gibi isimlerle yarışmak isteyen Google, geçtiğimiz yıl Gemini modelini duyurmuştu. Gemini, kısa sürede Android telefonlar ve Googe Photos gibi birçok serviste kullanılmaya başlansa da firma, yapay zeka modelinin daha popüler hale gelmesini istiyor.

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Gemini Advanced üyelerine özel kampanya

Yapay zeka modelinin daha popüler hale gelmesi için Google, Gemini promosyonlarına bir yenisi daha ekledi. Yeni promosyon ile Gemini Advanced üyeleri, “Arkadaşını davet et” seçeneği ile üç arkadaşına 4 aylık Google One AI Premium üyeliği hediye edebilecek. Bahsi geçen üyelik, Gemini 1.5 Pro servisinin yanı sıra 5 kişiyle paylaşabileceğiniz 2TB’lık Gmail, Google Drive ve Google Photos depolama alanı, Google Photos üzerinden sınırız Magic Editor kullanımı ve Google Store üzerinden %10 indirim gibi ek özellikler sunuyor.

Google One AI Premium’da sunulan Gemini Advanced, ücretsiz modelde sunulan 1.5 Flash sürümüne kıyasla, Gemini 1.5 Pro sürümüne erişim sağlıyor. Ayrıca, ücretsiz modelin sunduğu 32 bin tokenlik bağlam penceresine karşılık, Advanced sürümde 1 milyon tokenlik bir bağlam penceresi sunuluyor. Google’ın oldukça cömert promosyonu, 1 Kasım 2024’te son bulacak. Merakla beklenen promosyona buradan ulaşabilirsiniz.

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Gemini Advanced üyeleri, arkadaşlarına üyelik hediye edebilecek