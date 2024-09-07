Google’dan Gemini kampanyası: Arkadaşlarınıza 4 aylık üyelik hediye edebileceksiniz

Gemini Advanced üyelerine özel kampanya
Yapay zeka modelinin daha popüler hale gelmesi için Google, Gemini promosyonlarına bir yenisi daha ekledi. Yeni promosyon ile Gemini Advanced üyeleri, “Arkadaşını davet et” seçeneği ile üç arkadaşına 4 aylık Google One AI Premium üyeliği hediye edebilecek. Bahsi geçen üyelik, Gemini 1.5 Pro servisinin yanı sıra 5 kişiyle paylaşabileceğiniz 2TB’lık Gmail, Google Drive ve Google Photos depolama alanı, Google Photos üzerinden sınırız Magic Editor kullanımı ve Google Store üzerinden %10 indirim gibi ek özellikler sunuyor.
Google One AI Premium’da sunulan Gemini Advanced, ücretsiz modelde sunulan 1.5 Flash sürümüne kıyasla, Gemini 1.5 Pro sürümüne erişim sağlıyor. Ayrıca, ücretsiz modelin sunduğu 32 bin tokenlik bağlam penceresine karşılık, Advanced sürümde 1 milyon tokenlik bir bağlam penceresi sunuluyor. Google’ın oldukça cömert promosyonu, 1 Kasım 2024’te son bulacak. Merakla beklenen promosyona buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.