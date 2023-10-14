Gerçek Squid Game başlıyor: Ödül 4.5 milyon dolar!

Netflix, Squid Game dizisini Haziran 2022’de duyurmuş, 2021’de gösterime girmesinin ardından büyük bir başarı elde etmişti. Kasım ayında yayınlanacak Squid Game: The Challenge ile “Gerçek hayatta Squid Game nasıl olur?” sorusunun yanıtını alacağız. Bu arada çıkış tarihi duyurulmasa da birkaç yeni oyuncunun geleceğini öğrendiğimiz Squid Game 2. sezon için çalışamlar sürüyor.
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.