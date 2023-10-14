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    Anlık Bildirim

    Gerçek Squid Game başlıyor: Ödül 4.5 milyon dolar!

    Netflix'in popüler dizisi Squid Game'in 2. sezon çalışmaları sürerken, gerçek kişilerin yarışacağı Squid Game: The Challenge için tarih verildi. Büyük ödül olarak 4.56 milyon dolar verilecek.
    netflix squid game the challenge ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak henüz bilinmiyor ancak Netflix, gerçek Squid Game’in yayınlanma tarihini paylaştı. Dizideki oyunları temel alan yarışmada 456 kişi büyük ödül olan 4.56 milyon dolar için yarışacak.

    Squid Game The Challenge 22 Kasım'da Netflix'te

    Squid Game The Challenge kaç bölüm ödül ne kadar Tam Boyutta Gör
    Netflix’in merakla beklenen reality show’u Squid Game: The Challenge, 22 Kasım’da yayınlanacak. İngiltere’de çekilen yarışma, diziyi temel aldığından yarışmacılar ilk olarak efsanevi animatronik oyuncak bebek Young-hee’ye karşı Kırmızı Işık, Yeşil Işık oyununda mücadele verecek. 10 bölüm sonunda, parlak, nakit dolu kumbarada oyuncuları bekleyen miktar 4.56 milyon dolar!

    10 bölüm sonunda ödül 4.56 milyon dolar

    Netflix, Squid Game dizisini Haziran 2022’de duyurmuş, 2021’de gösterime girmesinin ardından büyük bir başarı elde etmişti. Kasım ayında yayınlanacak Squid Game: The Challenge ile “Gerçek hayatta Squid Game nasıl olur?” sorusunun yanıtını alacağız. Bu arada çıkış tarihi duyurulmasa da birkaç yeni oyuncunun geleceğini öğrendiğimiz Squid Game 2. sezon için çalışamlar sürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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