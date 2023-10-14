Tam Boyutta Gör Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak henüz bilinmiyor ancak Netflix, gerçek Squid Game’in yayınlanma tarihini paylaştı. Dizideki oyunları temel alan yarışmada 456 kişi büyük ödül olan 4.56 milyon dolar için yarışacak.

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Squid Game The Challenge 22 Kasım'da Netflix'te

Tam Boyutta Gör Netflix’in merakla beklenen reality show’u Squid Game: The Challenge, 22 Kasım’da yayınlanacak. İngiltere’de çekilen yarışma, diziyi temel aldığından yarışmacılar ilk olarak efsanevi animatronik oyuncak bebek Young-hee’ye karşı Kırmızı Işık, Yeşil Işık oyununda mücadele verecek. 10 bölüm sonunda, parlak, nakit dolu kumbarada oyuncuları bekleyen miktar 4.56 milyon dolar!

10 bölüm sonunda ödül 4.56 milyon dolar

Netflix, Squid Game dizisini Haziran 2022’de duyurmuş, 2021’de gösterime girmesinin ardından büyük bir başarı elde etmişti. Kasım ayında yayınlanacak Squid Game: The Challenge ile “Gerçek hayatta Squid Game nasıl olur?” sorusunun yanıtını alacağız. Bu arada çıkış tarihi duyurulmasa da birkaç yeni oyuncunun geleceğini öğrendiğimiz Squid Game 2. sezon için çalışamlar sürüyor.

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Gerçek Squid Game başlıyor: Ödül 4.5 milyon dolar!