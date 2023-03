Gibi dizisinin 4. sezon yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Exxen’in sevilen dizisi Gibi’nin yeni sezonu fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi açıklandı. Böylelikle Gibi dizisinin yeni sezon yayın tarihi hakkındaki spekülasyonlar sona erdi.

Gibi 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

Exxen’den yapılan resmi açıklamaya göre Gibi 4. sezonu 31 Mart 2023 tarihinde yayınlanacak.

The Last of Us dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak 2 gün önce eklendi

Gibi 4. sezon fragmanı

Dizinin 4. sezonundan ilk fragman paylaşıldı. Fragmanda dizinin ana karakterlerinden Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un yeni sezonda da çeşitli maceralara atıldığını görüyoruz.

Gibi 4. sezon konusu

Exxen’in paylaşımında yeni sezon için şu ifadeler kullanılıyor:

“Yılmaz, İlkkan ve Ersoy‘un insanlık denizinde kulaç kulaç ilerleyen maceraları sırasında karşılarına çıkan hemen her şeyle baş etme yöntemleri konusunda yaşadıkları karmaşanın yarattığı bocalamayı fırsat bilen nice kişilerin hayatına şaşırtıcı şekilde müdahale ederken kendi prensiplerini ayaklar altına almak pahasına yepyeni atılımlar yapmasına şaşakalacaksınız."

Gibi yeni sezon nasıl izlenir?

Gibi’nin yeni sezonunu izleyebilmeniz için Exxen’e üye olmanız gerekiyor. Exxen'e abone olarak Gibi’nin tüm sezonlarını seyredebilirsiniz. Reklamlı Exxen üyeliği aylık 49,90 TL, reklamsız Exxen üyeliği ise aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Gibi 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Gibi 4. sezon fragmanı