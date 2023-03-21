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    Gibi dizisinin 4. sezon yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı

    Gibi dizisinin yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı. Gibi'nin 4. sezon yayın tarihi ve konusu hakkında bilgiler haberimizde.                           
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    Gibi 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Gibi 4. sezon fragmanı Tam Boyutta Gör
    Exxen’in sevilen dizisi Gibi’nin yeni sezonu fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi açıklandı. Böylelikle Gibi dizisinin yeni sezon yayın tarihi hakkındaki spekülasyonlar sona erdi.

    Gibi 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

    Exxen’den yapılan resmi açıklamaya göre Gibi 4. sezonu 31 Mart 2023 tarihinde yayınlanacak.

    Gibi 4. sezon fragmanı

    Dizinin 4. sezonundan ilk fragman paylaşıldı. Fragmanda dizinin ana karakterlerinden Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un yeni sezonda da çeşitli maceralara atıldığını görüyoruz.

    Gibi 4. sezon konusu

    Exxen’in paylaşımında yeni sezon için şu ifadeler kullanılıyor:

    “Yılmaz, İlkkan ve Ersoy‘un insanlık denizinde kulaç kulaç ilerleyen maceraları sırasında karşılarına çıkan hemen her şeyle baş etme yöntemleri konusunda yaşadıkları karmaşanın yarattığı bocalamayı fırsat bilen nice kişilerin hayatına şaşırtıcı şekilde müdahale ederken kendi prensiplerini ayaklar altına almak pahasına yepyeni atılımlar yapmasına şaşakalacaksınız."

    Gibi yeni sezon nasıl izlenir?

    Gibi’nin yeni sezonunu izleyebilmeniz için Exxen’e üye olmanız gerekiyor. Exxen'e abone olarak Gibi’nin tüm sezonlarını seyredebilirsiniz. Reklamlı Exxen üyeliği aylık 49,90 TL, reklamsız Exxen üyeliği ise aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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