Gibi dizisinin 4. sezon yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı

- Gibi 4. sezon ne zaman yayınlanacak?
- Gibi 4. sezon fragmanı
- Gibi 4. sezon konusu
- Gibi yeni sezon nasıl izlenir?
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Gibi 4. sezon ne zaman yayınlanacak?
Exxen’den yapılan resmi açıklamaya göre Gibi 4. sezonu 31 Mart 2023 tarihinde yayınlanacak.
Gibi 4. sezon fragmanı
Dizinin 4. sezonundan ilk fragman paylaşıldı. Fragmanda dizinin ana karakterlerinden Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un yeni sezonda da çeşitli maceralara atıldığını görüyoruz.
Gibi 4. sezon konusu
Exxen’in paylaşımında yeni sezon için şu ifadeler kullanılıyor:
“Yılmaz, İlkkan ve Ersoy‘un insanlık denizinde kulaç kulaç ilerleyen maceraları sırasında karşılarına çıkan hemen her şeyle baş etme yöntemleri konusunda yaşadıkları karmaşanın yarattığı bocalamayı fırsat bilen nice kişilerin hayatına şaşırtıcı şekilde müdahale ederken kendi prensiplerini ayaklar altına almak pahasına yepyeni atılımlar yapmasına şaşakalacaksınız."
Gibi yeni sezon nasıl izlenir?
Gibi’nin yeni sezonunu izleyebilmeniz için Exxen’e üye olmanız gerekiyor. Exxen'e abone olarak Gibi’nin tüm sezonlarını seyredebilirsiniz. Reklamlı Exxen üyeliği aylık 49,90 TL, reklamsız Exxen üyeliği ise aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)