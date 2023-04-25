God of War Ragnarok yaklaşık 5 kat daha fazla maliyetli

God of War Ragnarok ne kadar mal oldu?
Gelişen oyun motorları, görsel teknolojiler, yeni nesil konsollar derken oyunların geliştirilme süreci ve haliyle maliyetleri de artıyor. Öyle ki amiral gemisi oyun serileri artık Hollywood yapımlarından daha fazla maliyet gerektiriyor.
Yapılan açıklamaya göre God of War Ragnarok geliştirme süreci 200 milyon dolara mal oldu. God of War III oyununda bu rakam 44 milyon dolar civarındaydı ve neredeyse 5 kata yakın bir maliyet artışı görülmüş.
Elbette bu denli iddialı bir oyun için maliyetler makul görülebilir ancak bunun yansıması oyunculara oluyor. Stüdyoların oyun fiyatlarını 70$ ve hatta 80$ üzerine çıkarmasının en büyük sebebi bu. God of War Ragnarok sadece son çeyrekte 11 milyon sattı ve 10 milyar dolar gelir getirdi ancak maliyetlerin burada duracağını düşünmek safdillik olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)