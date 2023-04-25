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    God of War Ragnarok yaklaşık 5 kat daha fazla maliyetli

    Sony’nin amiral gemilerinden God of War Ragnarok oyunu maliyet konusunda da amiral gemisi. 200 milyon doları geçen maliyet Hollywood yapımlarını da sollamış durumda. 
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    God of War Ragnarok Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en çok beklenen ve en çok satan yapımlarından God of War Ragnarok sektörün geldiği son noktayı da gözler önüne seriyor. Bir dönem gişe filmlerine özel olan devasa yapım bütçeleri artık oyunlar için de geçerli.

    God of War Ragnarok ne kadar mal oldu?

    Gelişen oyun motorları, görsel teknolojiler, yeni nesil konsollar derken oyunların geliştirilme süreci ve haliyle maliyetleri de artıyor. Öyle ki amiral gemisi oyun serileri artık Hollywood yapımlarından daha fazla maliyet gerektiriyor.

    Yapılan açıklamaya göre God of War Ragnarok geliştirme süreci 200 milyon dolara mal oldu. God of War III oyununda bu rakam 44 milyon dolar civarındaydı ve neredeyse 5 kata yakın bir maliyet artışı görülmüş.

    Elbette bu denli iddialı bir oyun için maliyetler makul görülebilir ancak bunun yansıması oyunculara oluyor. Stüdyoların oyun fiyatlarını 70$ ve hatta 80$ üzerine çıkarmasının en büyük sebebi bu. God of War Ragnarok sadece son çeyrekte 11 milyon sattı ve 10 milyar dolar gelir getirdi ancak maliyetlerin burada duracağını düşünmek safdillik olur.

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    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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