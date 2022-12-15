TUSAŞ'ın insansız savaş uçağının ismi açıklandı: ANKA-3 MİUS

Tam Boyutta Gör Baykar’ın ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) de insansız savaş uçağı geliştiriyor. Daha önce TUSAŞ TİSU olarak bilinen proje hakkında yeni detaylar açıklandı. TUSAŞ’ın insansız savaş uçağının ismi ANKA-3 MİUS olarak duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda ANKA-3 hakkında açıklamalarda bulundu. ANKA-3’ün jet motora, yüksek taşıma kapasitesine ve radarda düşük görünürlüklü kuyruksuz tasarıma sahip olacağı belirtildi. Bu açıklamadan yola çıkarak ABD'nin Northrop Grumman X-47B insansız savaş uçağına benzer şekilde üçgen tasarıma sahip olacağını söyleyebiliriz.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi:

“ANKA-3, jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve Kızıl Elma ile diğer insansız savaş uçaklarımızla savunma dengeleri yeniden yazılacak.”

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre ANKA-3 yaklaşık 7 ton ağırlığa sahip olacak. Aksungur ve ANKA İHA projelerinden elde edilen deneyim ile geliştirilecek. Bu İHA’lardan farklı görev ve kabiliyetlere sahip olacak. Uçuş hızının ise 0,7 mach hızında olması planlanıyor. İlk uçuşunu 2023’te yapması planlanıyor.

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