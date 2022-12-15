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    TUSAŞ'ın insansız savaş uçağının ismi açıklandı: ANKA-3 MİUS

    TUSAŞ'ın geliştirdiği jet motorlu insansız savaş uçağının adı ANKA-3 MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) olacak. ANKA-3 jet motordan güç alacak.                
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    TUSAŞ'ın insansız savaş uçağının ismi açıklandı: ANKA-3 MİUS Tam Boyutta Gör
    Baykar’ın ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) de insansız savaş uçağı geliştiriyor. Daha önce TUSAŞ TİSU olarak bilinen proje hakkında yeni detaylar açıklandı. TUSAŞ’ın insansız savaş uçağının ismi ANKA-3 MİUS olarak duyuruldu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda ANKA-3 hakkında açıklamalarda bulundu. ANKA-3’ün jet motora, yüksek taşıma kapasitesine ve radarda düşük görünürlüklü kuyruksuz tasarıma sahip olacağı belirtildi. Bu açıklamadan yola çıkarak ABD'nin Northrop Grumman X-47B insansız savaş uçağına benzer şekilde üçgen tasarıma sahip olacağını söyleyebiliriz.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi:

    “ANKA-3, jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve Kızıl Elma ile diğer insansız savaş uçaklarımızla savunma dengeleri yeniden yazılacak.”

    Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre ANKA-3 yaklaşık 7 ton ağırlığa sahip olacak. Aksungur ve ANKA İHA projelerinden elde edilen deneyim ile geliştirilecek. Bu İHA’lardan farklı görev ve kabiliyetlere sahip olacak. Uçuş hızının ise 0,7 mach hızında olması planlanıyor. İlk uçuşunu 2023’te yapması planlanıyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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