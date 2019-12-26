Google’a 3 yılda 8 milyar Euro ceza

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Google, rekabeti önleyici politikaları nedeniyle Türkiye’de ve Avrupa’da “haksız rekabet oluşturduğu” gerekçesiyle pek çok cezaya maruz kaldı. Google, son 3 yılda Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar neticesinde 8,21 milyar avroluk para cezası ödedi.

Türkiye’den günlük 1.5 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, 2017’de başlatılan soruşturma Android işletim cihazlarda ön yüklü gelen uygulamaları nedeniyle Google’ın haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi. İlk olarak 93 milyon TL para cezası verilmesine kararlaştırılmış, sonrasında ise Google’ın sözleşmede değişiklik yaparak haksız rekabeti gidereceği konusunda uzlaşılmış ve firmaya ek süre tanınmıştı. Ek süre doldu ve Google, Rekabet Kurumu’nun istediği değişiklikleri yapmadı. Bu nedenle 7 Kasım 2019’dan başlamak üzere Google’ın Rekabet Kurumu’nun istediği değişiklikleri yapacağı güne kadar 2018 yılı Türkiye cirosunun on binde 5’i oranında günlük süreli idari para cezası ödeyecek. Google’a göre bu ceza günlük 1.5 milyon TL’ye denk geliyor. 7 Kasım’dan bugüne 49 gün geçti. Bu durumda Google’ın 73,5 milyon TL’lik ceza ödemesi gerekiyor. Uzlaşmaya varılmadığı sürece ceza miktarı artacak. Google’ın sözlü savunması 5 Şubat 2020’de alınacak.

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AB'den 8,21 milyar Euro ceza

Google, özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle milyar Euro'larla ifade edilen cezalarla karşı karşıya kaldı.

2016'da AB tarafından Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlandı. AB, 2017'de şirkete internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar Euro, 2018'de Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar Euro, bu yıl da internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'in rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,49 milyar Euro olmak üzere toplam 8,21 milyar Euro para cezasına çarptırıldı.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/google-rekabet-ihlalleri-nedeniyle-milyar-avroluk-ceza-odedi/1679037