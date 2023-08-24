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    Anlık Bildirim

    Google'dan büyük temizlik: Android temizleme programları kaldırılıyor!

    Google, Play Store'da kullanıcı güvenliğini tehlikeye atan uygulamaları kaldırmaya devam ediyor. Son olarak Android temizleme programı olarak geçen "cleaner" etiketli bazı uygulamalar kaldırıldı.
    google play store android temizleme programları kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Google, belli aralıklarla Play Store’da potansiyel olarak tehlikeli uygulamaları tarayıp mağazadan kaldırıyor. Yakın zamanda, 10 milyondan indirmesi olan SD Maid dahil birkaç Android temizleme programları kaldırıldı. Peki, bu uygulamalar hangi nedenle kaldırıldı?

    Android temizleyici uygulamalar kaldırıldı

    SD Maid uygulamasının Google’ın Stalkerware politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı belirtildi. Ancak, geliştirici kullanıcı gizliliğini ve verilerini gizlice takip etmeyi sağlayan bir özellik bulunmadığını iddia ediyor. Hatta SD Maid’in kaynak kodu GitHub üzerinden herkese açık. Fesih nedeni tam olarak; Google’ın geliştiricinin hesabında yüksek risk veya kötüye kullanım modeli tespit etmesi ve Google Play Geliştirici Dağıtım Sözleşmesi Bölüm 8.3/10.3 uyarınca bu işlemi uygulaması.

    Uygulama geliştiricilerin çoğu, Google’ın Android temizleyici uygulamaları kaldırmasının arkasında aynı nedeni gösteriyor. Bu arada Android uygulamaların tam olarak hangi amaçla kullanıldığının açıklanmaması durumunda Google, bu uygulamaları “yanıltıcı davranış” kapsamına alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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