Google'dan büyük temizlik: Android temizleme programları kaldırılıyor!

Tam Boyutta Gör Google, belli aralıklarla Play Store’da potansiyel olarak tehlikeli uygulamaları tarayıp mağazadan kaldırıyor. Yakın zamanda, 10 milyondan indirmesi olan SD Maid dahil birkaç Android temizleme programları kaldırıldı. Peki, bu uygulamalar hangi nedenle kaldırıldı?

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Android temizleyici uygulamalar kaldırıldı

SD Maid uygulamasının Google’ın Stalkerware politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı belirtildi. Ancak, geliştirici kullanıcı gizliliğini ve verilerini gizlice takip etmeyi sağlayan bir özellik bulunmadığını iddia ediyor. Hatta SD Maid’in kaynak kodu GitHub üzerinden herkese açık. Fesih nedeni tam olarak; Google’ın geliştiricinin hesabında yüksek risk veya kötüye kullanım modeli tespit etmesi ve Google Play Geliştirici Dağıtım Sözleşmesi Bölüm 8.3/10.3 uyarınca bu işlemi uygulaması.

Uygulama geliştiricilerin çoğu, Google’ın Android temizleyici uygulamaları kaldırmasının arkasında aynı nedeni gösteriyor. Bu arada Android uygulamaların tam olarak hangi amaçla kullanıldığının açıklanmaması durumunda Google, bu uygulamaları “yanıltıcı davranış” kapsamına alıyor.

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Google, Android temizleme programlarını mağazadan kaldırıyor