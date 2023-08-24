Google'dan büyük temizlik: Android temizleme programları kaldırılıyor!

Android temizleyici uygulamalar kaldırıldı
SD Maid uygulamasının Google’ın Stalkerware politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı belirtildi. Ancak, geliştirici kullanıcı gizliliğini ve verilerini gizlice takip etmeyi sağlayan bir özellik bulunmadığını iddia ediyor. Hatta SD Maid’in kaynak kodu GitHub üzerinden herkese açık. Fesih nedeni tam olarak; Google’ın geliştiricinin hesabında yüksek risk veya kötüye kullanım modeli tespit etmesi ve Google Play Geliştirici Dağıtım Sözleşmesi Bölüm 8.3/10.3 uyarınca bu işlemi uygulaması.
Uygulama geliştiricilerin çoğu, Google’ın Android temizleyici uygulamaları kaldırmasının arkasında aynı nedeni gösteriyor. Bu arada Android uygulamaların tam olarak hangi amaçla kullanıldığının açıklanmaması durumunda Google, bu uygulamaları “yanıltıcı davranış” kapsamına alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.