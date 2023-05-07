Google, Play Store arama sonuçlarında reklam göstermeye başladı

Google Play’in arama çubuğuna dokunulduğunda önceden en son yapılan dört arama çıkıyordu. Şimdi, geçmiş aramalarla birlikte sınırlı süreli etkinlik ve sponsorlu öneriler çıkıyor. Sınırlı süreli etkinlikler, oyun içi etkinlikler veya bir spor karşılaşmasını tanıtmak için kullanılıyor. Genellikle Play Store’da dikkat çekecek şekilde kart formunda gösteriliyordu. Artık arama geçmişinde uygulama adı, simgesin, puanı ve indirme sayısıyla birlikte gösteriliyor.
Google Play, ayrıca açıkça reklam olarak etiketlenen sponsorlu öneriler de gösteriyor. Tüm bu değişiklikler, Nisan ayı Google sistem güncellemeleri değişiklik günlüğünde duyuruldu ve kademeli olarak uygulanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah