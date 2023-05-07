Google, Play Store arama sonuçlarında reklam göstermeye başladı

Google Play Store’da zaten reklamlar var ancak kulanıcılar artık bir uygulama veya oyun arattıklarında da reklamlarla karşılaşacak.

Google, Gmail'deki reklamları daha can sıkıcı hale getirdi 1 gün önce eklendi

Google Play’in arama çubuğuna dokunulduğunda önceden en son yapılan dört arama çıkıyordu. Şimdi, geçmiş aramalarla birlikte sınırlı süreli etkinlik ve sponsorlu öneriler çıkıyor. Sınırlı süreli etkinlikler, oyun içi etkinlikler veya bir spor karşılaşmasını tanıtmak için kullanılıyor. Genellikle Play Store’da dikkat çekecek şekilde kart formunda gösteriliyordu. Artık arama geçmişinde uygulama adı, simgesin, puanı ve indirme sayısıyla birlikte gösteriliyor.

Google Play, ayrıca açıkça reklam olarak etiketlenen sponsorlu öneriler de gösteriyor. Tüm bu değişiklikler, Nisan ayı Google sistem güncellemeleri değişiklik günlüğünde duyuruldu ve kademeli olarak uygulanıyor.

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Google Play arama sonuçlarında reklamlar çıkmaya başladı