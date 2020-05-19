Google Arama uygulamasına karanlık mod desteği geldi

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2019 yılı ile beraber teknoloji şirketleri, uygulamalarına karanlık mod desteği eklemeye başladılar ve 2020 yılında da bu uygulama tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Google Arama uygulaması karanlık mod desteğine kavuştu.

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Birkaç gün içinde tüm kullanıcılara sunulacak

Karanlık mod özelliği bugünden itibaren Google Arama uygulamasına dağıtılmaya başlandı ve eğer bu özellik sizin cihazınızda aktif değilse, güncellemenin size ulaşması için birkaç gün beklemeniz gerekebilir. Yeni özellik birkaç aydır beta testindeydi ve artık genel kullanıma sunulabilir bir hale geldi.

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Güncellemeyi aldığınızda, karanlık modu etkinleştirmek için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Uygulama cihazın ekran ayarlarını tespit edecek ve ona göre otomatik olarak karanlık modu aktif duruma getirecektir. Tabii akıllı telefonunuz Android 10 veya iOS 13 çalıştırıyorsa. Eğer daha eski bir işletim sisemi sürümüne sahipseniz, bu ayarı manuel olarak aktif duruma getirmeniz gerekecek.

https://www.engadget.com/google-search-app-dark-mode-191927701.html

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