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    Google Arama uygulamasına karanlık mod desteği geldi

    Teknoloji devi Google kullanıcıların uzun süredir beklediği bir yeniliği nihayet kullanıma sundu. Şirketin Google Arama uygulaması artık karanlık mod desteğine sahip.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Arama uygulamasına karanlık mod desteği geldi
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    2019 yılı ile beraber teknoloji şirketleri, uygulamalarına karanlık mod desteği eklemeye başladılar ve 2020 yılında da bu uygulama tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Google Arama uygulaması karanlık mod desteğine kavuştu.

    Ayrıca Bkz. "ABD yaptırımları artarak sürüyor: TSMC artık Huawei'ye yonga seti üretmeyecek"

    Birkaç gün içinde tüm kullanıcılara sunulacak

    Karanlık mod özelliği bugünden itibaren Google Arama uygulamasına dağıtılmaya başlandı ve eğer bu özellik sizin cihazınızda aktif değilse, güncellemenin size ulaşması için birkaç gün beklemeniz gerekebilir. Yeni özellik birkaç aydır beta testindeydi ve artık genel kullanıma sunulabilir bir hale geldi.

    Google Arama uygulamasına karanlık mod desteği geldi
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    Güncellemeyi aldığınızda, karanlık modu etkinleştirmek için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Uygulama cihazın ekran ayarlarını tespit edecek ve ona göre otomatik olarak karanlık modu aktif duruma getirecektir. Tabii akıllı telefonunuz Android 10 veya iOS 13 çalıştırıyorsa. Eğer daha eski bir işletim sisemi sürümüne sahipseniz, bu ayarı manuel olarak aktif duruma getirmeniz gerekecek.



    https://www.engadget.com/google-search-app-dark-mode-191927701.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Escapetolife 6 sa. en beğenilen
    Stok imaj sitelerinin isteği üzerine görsel arama motorunu mahvettiler. Önceden çok büyük resimler arayabileceğimiz gibi özel boyut bile belirlenebiliyordu. Tıklayınca direk resim geliyordu, şimdi düşük çözünürlükte gösterip büyüğü için siteye gitmeye mecbur bırakıyor. Tablette fotoğrafa yakınlaşmak istersen o oranda fotoğraf küçülüyor, siteye gitmeye yönlendiriyor. Bundan neden hiç bir yayında bahsedilmiyor, kimse şikayet etmiyor garip bir durum. Evet bazı eklentilerle fareyle üzerine gelince büyük halini görüp farklı sekmede açabiliyoruz fakat bunun için pc kullanıyor olmak lazım, ayrıca bazı siteler bunu da engelleyip göstermeye izin vermiyor.
    Stok imaj sitelerinin isteği üzerine görsel arama motorunu mahvettiler. Önceden çok büyük resimler arayabileceğimiz gibi özel boyut bile belirlenebiliyordu. Tık...
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa. Escapetolife
    Bing, Yahoo, Yandex, DuckDuckGo vs bir sürü alternatifleri var...
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Escapetolife 6 sa. en beğenilen
    Stok imaj sitelerinin isteği üzerine görsel arama motorunu mahvettiler. Önceden çok büyük resimler arayabileceğimiz gibi özel boyut bile belirlenebiliyordu. Tıklayınca direk resim geliyordu, şimdi düşük çözünürlükte gösterip büyüğü için siteye gitmeye mecbur bırakıyor. Tablette fotoğrafa yakınlaşmak istersen o oranda fotoğraf küçülüyor, siteye gitmeye yönlendiriyor. Bundan neden hiç bir yayında bahsedilmiyor, kimse şikayet etmiyor garip bir durum. Evet bazı eklentilerle fareyle üzerine gelince büyük halini görüp farklı sekmede açabiliyoruz fakat bunun için pc kullanıyor olmak lazım, ayrıca bazı siteler bunu da engelleyip göstermeye izin vermiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa. Escapetolife
    Bing, Yahoo, Yandex, DuckDuckGo vs bir sürü alternatifleri var...
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