Google Bard kişiselleşiyor: Bilgileriniz Bellek isimli yeni birimde tutulacak

Tam Boyutta Gör Popüler yapay zekâlardan Google Bard'a yeni bir özelliğin geldiği ortaya çıktı. Yeni gelen bu özellik sayesinde uygulama kişisel verilerinizi depolayacak ve size verilerinize göre kişiselleştirilmiş cevaplar suncak.

iPhone 16 Ultra'nın kamera özellikleri detaylanıyor 6 gün önce eklendi

Bellek özelliği ile Google Bard, size kişiselleştirilmiş cevaplar sunacak

Google, sizinle ve tercihlerinizle ilgili önemli ayrıntıları hatırlaması için Bard'a yeni bir yol hazırlıyor. Yakında çıkacak olan Bellek özelliği, Bard'ın kendisiyle paylaştığınız belirli ayrıntıları hesaba katmasına ve bunları gelecekteki sonuçları iyileştirmek için kullanmasına olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Sol taraftaki menüden erişilebilen Bellek sayfasından yeni bir Memory oluşturduğunuz zaman Bard, kişisel tercihlerinize göre öneriler suncak. Örneğin et yemeyi sevmiyorsanız size içerisinde et bulunmayan yemekler tavsiye edecek. Ayrıca AI'nın bu sayfadan yanlış veya istenmeyen anıları silmenize olanak tanıması bekleniyor.

Gizlilik adına, ekranın sol tarafındaki düğmeyi kullanarak Bard'ın Bellek bölümünü hızlı ve kolay bir şekilde kapatmak mümkün olacak. Bu, anılara dayalı olmayan konuşmalar başlatmayı veya Bard'a bir dahaki sefere hatırlamamasını tercih ettiğiniz konuları sormayı kolaylaştıracaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google Bard, bilgilerinizi Bellek isimli yeni biriminde tutacak