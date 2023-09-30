Google Bard kişiselleşiyor: Bilgileriniz Bellek isimli yeni birimde tutulacak

Bellek özelliği ile Google Bard, size kişiselleştirilmiş cevaplar sunacak
Google, sizinle ve tercihlerinizle ilgili önemli ayrıntıları hatırlaması için Bard'a yeni bir yol hazırlıyor. Yakında çıkacak olan Bellek özelliği, Bard'ın kendisiyle paylaştığınız belirli ayrıntıları hesaba katmasına ve bunları gelecekteki sonuçları iyileştirmek için kullanmasına olanak tanıyacak.
Gizlilik adına, ekranın sol tarafındaki düğmeyi kullanarak Bard'ın Bellek bölümünü hızlı ve kolay bir şekilde kapatmak mümkün olacak. Bu, anılara dayalı olmayan konuşmalar başlatmayı veya Bard'a bir dahaki sefere hatırlamamasını tercih ettiğiniz konuları sormayı kolaylaştıracaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.