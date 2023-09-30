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    Google Bard kişiselleşiyor: Bilgileriniz Bellek isimli yeni birimde tutulacak

    Google'ın yapay zekası Bard, Bellek isimli yeni özelliğiyle kişisel tercihlerinize yönelik öneriler sunacak. İşte yakında gelmesi beklenen yeni özelliğin detayları:
    Google Bard, bilgilerinizi Bellek isimli yeni biriminde tutacak Tam Boyutta Gör
    Popüler yapay zekâlardan Google Bard'a yeni bir özelliğin geldiği ortaya çıktı. Yeni gelen bu özellik sayesinde uygulama kişisel verilerinizi depolayacak ve size verilerinize göre kişiselleştirilmiş cevaplar suncak. 

    Bellek özelliği ile Google Bard, size kişiselleştirilmiş cevaplar sunacak

    Google, sizinle ve tercihlerinizle ilgili önemli ayrıntıları hatırlaması için Bard'a yeni bir yol hazırlıyor. Yakında çıkacak olan Bellek özelliği, Bard'ın kendisiyle paylaştığınız belirli ayrıntıları hesaba katmasına ve bunları gelecekteki sonuçları iyileştirmek için kullanmasına olanak tanıyacak. 

    Google Bard, bilgilerinizi Bellek isimli yeni biriminde tutacak Tam Boyutta Gör
    Sol taraftaki menüden erişilebilen Bellek sayfasından yeni bir Memory oluşturduğunuz zaman Bard, kişisel tercihlerinize göre öneriler suncak. Örneğin et yemeyi sevmiyorsanız size içerisinde et bulunmayan yemekler tavsiye edecek. Ayrıca AI'nın bu sayfadan yanlış veya istenmeyen anıları silmenize olanak tanıması bekleniyor.

    Gizlilik adına, ekranın sol tarafındaki düğmeyi kullanarak Bard'ın Bellek bölümünü hızlı ve kolay bir şekilde kapatmak mümkün olacak. Bu, anılara dayalı olmayan konuşmalar başlatmayı veya Bard'a bir dahaki sefere hatırlamamasını tercih ettiğiniz konuları sormayı kolaylaştıracaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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