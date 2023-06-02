Tam Boyutta Gör ChatGPT’nin başarısı üzerine birçok şirket yapay zeka çalışmalarına hız vermiş durumda. Öyle ki bu isimler arasından Google, Bard isimli yeni sohbet robotunu ile karşımıza çıktı. Bu noktada rakibinin GPT motoruna kıyasla PaLM’ı kullanan sohbet robotu, şimdi ise yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre Bard, kullanıcıların konumlarına göre artık daha tutarlı bilgiler sunacak.

Google Bard kesin konum desteğine kavuşuyor

Bildirilenlere göre Google Bard, merakla beklenen kesin konum özelliğine Haziran ayı itibariyle kavuşuyor. Google Arama'ya benzer şekilde çalışacak bu özellik, kullanıcıların Google Hesabına bağlı Ev ve İş adreslerinden, IP adreslerinden ve cihazlarının tam konumundan alınan bilgilerin bir kombinasyonundan yararlanacak. Ancak aktif olması için, konum iznine ihtiyaç duyacağını belirtelim.

Google Bard'a yapılan son güncelleme, kesin konum desteğinin yanı sıra kullanıcı arabiriminde de geliştirmeler içeriyor. Kullanıcılar artık Bard arayüzünün sol alt köşesine konumlandırılan açık/koyu tema düğmesi arasında geçiş yapabilecekler. Ayrıca Bard, kullanıcının bulunduğu şehrin nasıl türetildiğine dair bir açıklama ile birlikte altta yatan algoritmalara ilginç bir bakış açısı sunuyor.

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Bilmeyenler için daha geçen hafta Bard, kullanıcıların metin tabanlı bilgilerin yanı sıra görsel yanıtlar almalarına olanak tanıyan yeni bir özellik kazanmıştı. Ayrıca I/O 2023 etkinliğinde Google, bir dizi yeni özellik ve önizleme sergiledi. Yeni eklenen kesin konum desteği ise, genel kullanıcı deneyimine odaklanan bu yenilikleri takip ediyor diyebiliriz.

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Google Bard, yeni yetenekler kazandı: İşte yenilikler