Google Bard, yeni yetenekler kazandı: İşte yenilikler

Google Bard kesin konum desteğine kavuşuyor
Bildirilenlere göre Google Bard, merakla beklenen kesin konum özelliğine Haziran ayı itibariyle kavuşuyor. Google Arama'ya benzer şekilde çalışacak bu özellik, kullanıcıların Google Hesabına bağlı Ev ve İş adreslerinden, IP adreslerinden ve cihazlarının tam konumundan alınan bilgilerin bir kombinasyonundan yararlanacak. Ancak aktif olması için, konum iznine ihtiyaç duyacağını belirtelim.
Google Bard'a yapılan son güncelleme, kesin konum desteğinin yanı sıra kullanıcı arabiriminde de geliştirmeler içeriyor. Kullanıcılar artık Bard arayüzünün sol alt köşesine konumlandırılan açık/koyu tema düğmesi arasında geçiş yapabilecekler. Ayrıca Bard, kullanıcının bulunduğu şehrin nasıl türetildiğine dair bir açıklama ile birlikte altta yatan algoritmalara ilginç bir bakış açısı sunuyor.
Bilmeyenler için daha geçen hafta Bard, kullanıcıların metin tabanlı bilgilerin yanı sıra görsel yanıtlar almalarına olanak tanıyan yeni bir özellik kazanmıştı. Ayrıca I/O 2023 etkinliğinde Google, bir dizi yeni özellik ve önizleme sergiledi. Yeni eklenen kesin konum desteği ise, genel kullanıcı deneyimine odaklanan bu yenilikleri takip ediyor diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)