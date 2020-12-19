Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Camera Go’ya HDR desteği geldi

    RAM kapasitesi 2 GB'ın altında olan Android cihazlara gelişmiş kamera yetenekleri kazandıran Google Camera Go uygulamasına son güncelleme ile HDR desteği geldi.
    2 gün
    5,2b
    1
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Google Camera Go’ya HDR desteği geldi
    Tam Boyutta Gör

    Google Camera uygulamasının RAM kapasitesi 2 GB’ın altında olan cihazlarda sorunsuzca çalıştırılabilecek hale getirilmiş Go sürümüne dikkat çekici bir özellik geldi. Uygulamaya son güncellemeyle HDR fotoğraf desteği eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi

    Google Camera Go sayesinde artık düşük donanımlı Android cihazlara sahip kullanıcılar HDR uygulanmış yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilecekler.

    HDR modunun uygulamaya ekleneceği geçtiğimiz Nisan ayında XDA-Developers tarafından duyurulmuştu ancak henüz test aşamasındaydı ve ne zaman ekleneceği tam olarak bilinmiyordu. Son güncelleme ile uygulama bu özelliğe kavuşmuş oldu.

    HDR desteğinin yanı sıra uygulama kullanıcılara hızlı performans, portre çekim modu, gece modu, kullanışlı bir arayüz ve özel bir fotoğraf işleme algoritması vaat ediyor.

    Google Camera Go şu an için yalnızca Android Go işletim sistemine sahip sınırlı sayıdaki cihaza yüklenebiliyor. Android Go’lu olmayan cihazlara APK’ler sayesinde indirilebiliyor ancak bu APK’ler uygulamanın en son yayınladığı iki özelliği, gece modunu ve HDR desteğini içermiyor. Ayrıca mevcut APK’ler Android 8 Oreo’nun aşağısını da desteklemiyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/19/google-camera-go-hdr-feature/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Vivo yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu iQOO 7'nin görüntüsünü paylaştı 1 gün Çift ekranlı LG Wing yakında Türkiye’ye geliyor 1 gün Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi desteğini genişletmek için iş birliği yaptı 1 gün Metacritic, 2020 yılının en kötü 10 oyununu açıkladı 2 gün iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi 2 gün Hisense A7 akıllı telefonu e-ink ekranlı ve 5G destekli geliyor 2 gün AMD Ryzen 9 5900HX APU’su Intel Core i7-10700K işlemcisini geride bırakıyor 2 gün Cyberpunk 2077'nin sorunlarını gidermeye yönelik yeni bir yama yayınlandı 2 gün GeForce RTX 3060 6GB ve 12GB bellek ile gelebilir 2 gün Overwatch 2 ve Diablo 4'e dair detaylar Şubat 2021'de geliyor 2 gün Bitcoin fiyatı 24000$ sınırına dayandı 2 gün Company of Heroes: Opposing Fronts 2021'in başında mobil cihazlara geliyor 2 gün Robot köpek Spot, yakın bir gelecekte Mars’ı keşfe hazırlanıyor 2 gün Yapay zekâ, ilk kez bir askeri uçakta yardımcı pilotluk görevini üstlendi 2 gün Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'ı uluslararası hizmete sundu 2 gün 106 iPhone'dan yapılan elektro gitar 2 gün Willem Dafoe, Green Goblin rolüyle Spider-Man 3'te bulunabilir 2 gün Haftalık Dizi Önerisi 06: Dirk Gently's Holistic Detective Agency 2 gün Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı 2 gün Ubisoft'un verdiği son ücretsiz oyun belli oldu: Anno 1701 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Google Camera Go’ya HDR desteği geldi Sonraki Bir Facebook hatası, Instagram kullanıcılarının bazı kişisel bilgilerini ortaya çıkardı 2 gün Parayı bastım, 5 tane aldım, peki? "Philips Hue Play incelemesi" 2 gün Qualcomm, Snapdragon 888 karşılaştırma sonuçlarını paylaştı: Snapdragon 865'e göre ne kadar güçlü? 2 gün Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu 2 gün 50 TL değerindeki The Long Dark, Epic Store'da ücretsiz 2 gün Dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saati duyuruldu: Aphaea Watch 2 gün Suç mahallinde kan analizinde kullanılabilecek cihaz geliştirildi 2 gün Samsung yeni Exynos işlemcisini 12 Ocak'ta tanıtacak 2 gün Kendi kendini onarabilen ekran yapısı geliştirildi 2 gün Facebook haberleri yapay zeka ile özetleyecek 2 gün MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu 2 gün Fantastik orta çağ filmi The Green Knight'ın yeni vizyon tarihi belli oldu 2 gün Realme, Watch S Pro akıllı saat modelinin özelliklerini resmi sitesinden açıkladı 2 gün Exxen'in ilk dizisi olan Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Şeref Bey'den poster yayınlandı 2 gün Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak 2 gün 2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu 2 gün iPhone 13 veri aktarım hızını artıran Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir 2 gün Forumdaki şikayetlere göre e-ticaret sitelerine ceza kesilecek 2 gün Microsoft Edge daha hızlı açılacak: 88. sürümle gelecek yeni özellikler 2 gün Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız