Google Camera Go’ya HDR desteği geldi

Tam Boyutta Gör

Google Camera uygulamasının RAM kapasitesi 2 GB’ın altında olan cihazlarda sorunsuzca çalıştırılabilecek hale getirilmiş Go sürümüne dikkat çekici bir özellik geldi. Uygulamaya son güncellemeyle HDR fotoğraf desteği eklendi.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak"

İlginizi Çekebilir

Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi

Google Camera Go sayesinde artık düşük donanımlı Android cihazlara sahip kullanıcılar HDR uygulanmış yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilecekler.

HDR modunun uygulamaya ekleneceği geçtiğimiz Nisan ayında XDA-Developers tarafından duyurulmuştu ancak henüz test aşamasındaydı ve ne zaman ekleneceği tam olarak bilinmiyordu. Son güncelleme ile uygulama bu özelliğe kavuşmuş oldu.

HDR desteğinin yanı sıra uygulama kullanıcılara hızlı performans, portre çekim modu, gece modu, kullanışlı bir arayüz ve özel bir fotoğraf işleme algoritması vaat ediyor.

Google Camera Go şu an için yalnızca Android Go işletim sistemine sahip sınırlı sayıdaki cihaza yüklenebiliyor. Android Go’lu olmayan cihazlara APK’ler sayesinde indirilebiliyor ancak bu APK’ler uygulamanın en son yayınladığı iki özelliği, gece modunu ve HDR desteğini içermiyor. Ayrıca mevcut APK’ler Android 8 Oreo’nun aşağısını da desteklemiyor.

https://www.gizmochina.com/2020/12/19/google-camera-go-hdr-feature/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.