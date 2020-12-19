Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak

Tam Boyutta Gör

Google Play Console veritabanında, Guamna kod adlı bütçe dostu akıllı telefon modeli Moto G Play'in (2021) teknik özellikleri hakkında bilgiler yayınlandı. Cihazın resmi duyurusu önümüzdeki yılın başında gerçekleşebilir.

İlginizi Çekebilir

Vivo yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu iQOO 7'nin görüntüsünü paylaştı

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A72 5G'nin tasarımı netleşti"

Cihaz Qualcomm Snapdragon 460 işlemci ile donatılmış. Bu yonga setinde, 1.8 GHz'e kadar frekansa sahip sekiz çekirdek, Adreno 610 grafik hızlandırıcı ve Snapdragon X11 LTE hücresel modem yer alıyor. Moto G Play'in (2021) 3GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Muhtemelen akıllı telefonun 4GB RAM'e sahip bir varyantı da piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör

150 dolardan satışa çıkabilir

Akıllı telefon, 1600 × 720 piksel çözünürlüğe sahip bir HD+ ekrana sahip olacak. Ekranın boyutu tam net değil ancak mevcut verilere göre yaklaşık 6.5 inç olması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. Ekranın üst kısmında da tek ön kamera için küçük bir delik mevcut olacak.

Söylentilere göre Moto G Play'in (2021) diğer özellikleri arasında üçlü ana kamera, parmak izi tarayıcı, 5000 mAh batarya, USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alacak. Tüm bunlara ek olarak Google Play Console verileri, cihazın Android 10 çalıştırdığını gösteriyor. Yeni akıllı telefonun fiyatının ise 150 doları geçmemesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/12/19/moto-g-play-2021-specs-leak-through-google-play-console-appearance/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.