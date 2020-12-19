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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak

    Teknoloji üreticisi Motorola'nın bütçe dostu bir fiyatlandırma ile piyasaya sürmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli Moto G Play'in (2021) teknik detayları ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
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    Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak
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    Google Play Console veritabanında, Guamna kod adlı bütçe dostu akıllı telefon modeli Moto G Play'in (2021) teknik özellikleri hakkında bilgiler yayınlandı. Cihazın resmi duyurusu önümüzdeki yılın başında gerçekleşebilir.

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    Cihaz Qualcomm Snapdragon 460 işlemci ile donatılmış. Bu yonga setinde, 1.8 GHz'e kadar frekansa sahip sekiz çekirdek, Adreno 610 grafik hızlandırıcı ve Snapdragon X11 LTE hücresel modem yer alıyor. Moto G Play'in (2021) 3GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Muhtemelen akıllı telefonun 4GB RAM'e sahip bir varyantı da piyasaya sürülecek.

    Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak
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    150 dolardan satışa çıkabilir

    Akıllı telefon, 1600 × 720 piksel çözünürlüğe sahip bir HD+ ekrana sahip olacak. Ekranın boyutu tam net değil ancak mevcut verilere göre yaklaşık 6.5 inç olması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. Ekranın üst kısmında da tek ön kamera için küçük bir delik mevcut olacak.

    Söylentilere göre  Moto G Play'in (2021) diğer özellikleri arasında üçlü ana kamera, parmak izi tarayıcı, 5000 mAh batarya, USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alacak. Tüm bunlara ek olarak Google Play Console verileri, cihazın Android 10 çalıştırdığını gösteriyor. Yeni akıllı telefonun fiyatının ise 150 doları geçmemesi bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/19/moto-g-play-2021-specs-leak-through-google-play-console-appearance/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    motorolanın adı var kendi yok ! Türkiyeden neden çekildi anlamadım
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    A.C. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de satılmayan bir marka niye haber yapiyorsunuz ki bizene
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık şu giriş seviyesi donanımlarla uğraşmasalar keşke.

    Mesele SD 400 ve 600 yerine daha fazla SD 700 ve 800 serilerini üretseler bu modellerin birim maliyetleri ucuzlayacak daha fazla erişilebilir olacaklar. Keza 720p ekranı da, 2-3 GB rami de aynı şekilde piyasadan kaldırsınlar artık.
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    Moueson 2 gün ( Mesaj Silindi )
    150 dolar sudan ucuz .
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