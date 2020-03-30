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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Classroom, Android ve iOS için en popüler eğitim uygulaması

    Uzaktan eğitim platformları arasında yer alan ve ücretsiz olan Google Classroom, hem Play Store hem de App Store üzerinde Mart başında ilk 100'de değilken artık 1. sırada yer alıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Classroom, Android ve iOS için en popüler eğitim uygulaması

    ABD ve çok sayıda ülkede kapalı durumda olan okullar, uzaktan eğitime yöneldiler ve bunun için farklı platformlar kullanıyorlar. Koronavirüs pandemisi başladığından beri Play Store’da 50 milyon indirme sayısına ulaşan Google Classroom, hem Android hem de iOS için 1 numaralı eğitim uygulaması.

    Mart ayının başlarında, AppBrain uygulama takip verilerine göre ilk 100 eğitim uygulaması arasında bile yer almayan Google Classroom, ücretsiz olması sebebiyle koronavirüs salgınında birinci sıraya fırladı.

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    Google Classroom ile benzer şekilde Zoom da popülaritede inanılmaz bir artış yaşadı ve eğitmenlerin toplantılar ve ders anlatımları için kullandığı bir platform hâline geldi. Benzer durum en azından bir süre daha devam edecekmiş gibi göründüğünden uzaktan eğitim uygulamaları da popülerlikte artış gösterecektir.

    Google Classroom Google Classroom Google Classroom Google Classroom Google LLC Eğitim Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Google Classroom Google Classroom Google Classroom Google Classroom Google LLC Eğitim Ücretsiz 178.3 MB



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuasudba 3 sa.
    bazı sıkıntıları var. excel dosyalarını açmıyor
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