Google Classroom, Android ve iOS için en popüler eğitim uygulaması

ABD ve çok sayıda ülkede kapalı durumda olan okullar, uzaktan eğitime yöneldiler ve bunun için farklı platformlar kullanıyorlar. Koronavirüs pandemisi başladığından beri Play Store’da 50 milyon indirme sayısına ulaşan Google Classroom, hem Android hem de iOS için 1 numaralı eğitim uygulaması.

Mart ayının başlarında, AppBrain uygulama takip verilerine göre ilk 100 eğitim uygulaması arasında bile yer almayan Google Classroom, ücretsiz olması sebebiyle koronavirüs salgınında birinci sıraya fırladı.

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Google Classroom ile benzer şekilde Zoom da popülaritede inanılmaz bir artış yaşadı ve eğitmenlerin toplantılar ve ders anlatımları için kullandığı bir platform hâline geldi. Benzer durum en azından bir süre daha devam edecekmiş gibi göründüğünden uzaktan eğitim uygulamaları da popülerlikte artış gösterecektir.

Google Classroom Google LLC Eğitim Ücretsiz Cihaza göre değişir

Google Classroom Google LLC Eğitim Ücretsiz 178.3 MB

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