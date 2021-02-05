Google da izleme önleme özelliği üzerinde çalışıyor

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Apple’ın iOS 14 ile birlikte yavaş yavaş oturtmaya başladığı uygulamaların kullandığı kişisel verilerin etiketlenmesi ve kişisel verileri reklam amacıyla kullanırken kullanıcıdan izin alınması oldukça ses getirmişti. Google da benzer bir çalışma içerisinde.

İzlemeyi önleyecek

iOS 14 güncellemesinin tanıtımında hatırlanacağı üzere uygulamaların reklam amaçlı topladığı kişisel veriler ile ilgili kullanıcılardan izin alınması özelliği sahneye çıkmıştı. Apple geliştiricilere gerekli zamanı sağlamak adına da özelliği 14.5 sürümüne bırakmıştı.

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Bloomberg kaynakları Google’ın da Android işletim sistemi için izlemeyi önleme özelliği üzerinde çalıştığını belirtiyor. Google hali hazırda veri toplama ve çapraz uygulama takip işlemlerini nasıl kısıtlayacağını tartışıyor.

Kaynaklar Apple çözümüne göre Google’ın biraz daha esnek olacağını belirtiyor. Zira Google’ın yaşam kaynağı reklam gelirleri olduğu için reklam ortaklarını küstürmek sıkıntıya sebep olabilir. Bu bakımdan ara bir çözüm bulunmuş.

Kullanıcılardan izin istemek yerine Chrome tarayıcısındaki gibi Privacy Sandbox tarzında bir yaklaşım benimsiyor. Yani çerezler reklam verenlere bireyler ile ilgili değil aynı ilgiler etrafında toplanan gruplar hakkında veriler sunacak. Böylece gizlilik korunmuş olacak. Google’ın henüz bu özelliği hangi sürümde sunacağı bilinmiyor.

https://www.engadget.com/google-antitracking-feature-android-063114151.html

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