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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google da izleme önleme özelliği üzerinde çalışıyor

    Gelecek Android sürümlerinde uygulamalar bireylerin verilerini izlemek yerine aynı ilgiyi paylaşan grupların verilerine erişebilecek. Böylece gizlilik korunmuş olacak.
    05 Şubat 2021, 15:00 (1 hf.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google da izleme önleme özelliği üzerinde çalışıyor
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    Apple’ın iOS 14 ile birlikte yavaş yavaş oturtmaya başladığı uygulamaların kullandığı kişisel verilerin etiketlenmesi ve kişisel verileri reklam amacıyla kullanırken kullanıcıdan izin alınması oldukça ses getirmişti. Google da benzer bir çalışma içerisinde.

    İzlemeyi önleyecek

    iOS 14 güncellemesinin tanıtımında hatırlanacağı üzere uygulamaların reklam amaçlı topladığı kişisel veriler ile ilgili kullanıcılardan izin alınması özelliği sahneye çıkmıştı. Apple geliştiricilere gerekli zamanı sağlamak adına da özelliği 14.5 sürümüne bırakmıştı.

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    Bloomberg kaynakları Google’ın da Android işletim sistemi için izlemeyi önleme özelliği üzerinde çalıştığını belirtiyor. Google hali hazırda veri toplama ve çapraz uygulama takip işlemlerini nasıl kısıtlayacağını tartışıyor.

    Kaynaklar Apple çözümüne göre Google’ın biraz daha esnek olacağını belirtiyor. Zira Google’ın yaşam kaynağı reklam gelirleri olduğu için reklam ortaklarını küstürmek sıkıntıya sebep olabilir. Bu bakımdan ara bir çözüm bulunmuş.

    Kullanıcılardan izin istemek yerine Chrome tarayıcısındaki gibi Privacy Sandbox tarzında bir yaklaşım benimsiyor. Yani çerezler reklam verenlere bireyler ile ilgili değil aynı ilgiler etrafında toplanan gruplar hakkında veriler sunacak. Böylece gizlilik korunmuş olacak. Google’ın henüz bu özelliği hangi sürümde sunacağı bilinmiyor.



    https://www.engadget.com/google-antitracking-feature-android-063114151.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    erhanercan (Erhan Ercan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    flags ayarlarından açılıyor
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    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gizliliğin ihlalinden bahseden iyi niyetli birkaç geliştirici sesini duyuramasaydı ne Google ne de Apple bu önlemleri almazdı. Hiçbirine güvenmemek lazım.
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    mementopolis (ULU BEY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    inanalim mi :)
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