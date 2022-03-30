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    Android içerisinde Bluetooth takipçileri izlenebilecek

    Android işletim sistemi yakın dönemde Bluetooth takipçilerini entegre olarak izleyebilecek. Google uygulamadan bağımsız olarak takipçiler için bir modül hazırlıyor. 
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    Android

    Apple’ın da el atması ile birlikte Bluetooth tabanlı kablosuz takip cihazlarının popülerliği arttı. Tile başta olmak üzere Apple ve Samsung gibi pek çok firma takip cihazı üretiyor. Haliyle bunların kontrol edilmesi de zorlaşıyor.

    Android içinde takipçi entegrasyonu

    Kablosuz takipçilerin kontrolü, istenmeyen takipçilerden korunma, kaybolan takipçiler için protokoller gibi pek çok geliştiricileri epey zorluyor. Android işletim sistemi de entegre olarak takipçileri destekleyecek.

    Play hizmeti beta sürümünde tespit edilen yeni kod satırları Tile ve muhtemelen AirTag olan ATag kelimelerine referans veriyor. Bu sayede kullanıcıların kablosuz takipçileri doğrudan Android içerisinde izlemeleri mümkün olacak.

    Henüz geliştirme aşamasında olduğu için ne tür fonksiyonlar sunacak bilinmiyor ancak en azından her cihaz için farklı uygulama kurma gerekliliği de ortadan kalkıyor. Diğer taraftan Google daha zengin fonksiyonlar da sunabilir. Bununla ilgili Google I/O konferansında bir gelişme bekleniyor.

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