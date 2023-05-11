Google, devrimsel yapay zeka çeviri teknolojisini duyurdu: Universal Translator

Universal Translator nedir?
Universal Translator, bir videoyu yeni bir dilde yeniden seslendirebilmeyi ve aynı zamanda konuşmacının dudak hareketlerini kelimelerle senkronize etmeyi mümkün kılan bir özellik. Bunun akla gelen ilk örnek kullanımı ise Youtube videoları. Hazırladığınız bir videoyu istediğiniz dilde, dublajlı olarak sunmak ilerleyen dönemlerde mümkün olacak. Google şimdilik Universal Translator teknolojisini test ediyor ve aynı zamanda kötüye kullanıma neden olacak şeyleri törpülüyor.
Risk yüksek
Deneysel olan bu özellik, orijinal olarak İngilizce kaydedilmiş çevrimiçi bir kursta ders anlatan konuşmacıyı İspanyolca konuşacak şekilde tekrardan seslendiriyor. Bunun için yapay zeka ilk olarak konuşmayı yazıya döküyor, çeviriyor, konuşmayı (stil ve tonla eşleştirerek) istenen dilde yeniden oluşturuyor ve ardından konuşmacının dudakları yeni sesle daha yakından eşleşecek şekilde videoyu düzenliyor.
Yani temelde bir deepfake video oluşturuluyor. Dolayısıyla Google, bu özelliği hayatımıza getirmek için ince eleyip sık dokumak zorunda. Manyika bunu "cesaret ve güvenlik arasındaki gerilim" olarak adlandırarak bir denge kurmanın zorluğuna dikkat çekiyor. Belki de bu özellik sırf kötü kullanım riskleri nedeniyle sadece şirketlere satılan bir araç haline bile gelebilir. Bu da post-prodüksiyon ekiplerinin işini kolaylaştırabilir.Kaynakça https://techcrunch.com/2023/05/10/universal-translator-dubs-and-lip-syncs-speakers-but-google-warns-against-misuse/ https://blog.google/technology/ai/google-responsible-ai-io-2023/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.