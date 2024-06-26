Google'dan sürekli kaydırma işlevi kalkıyor: İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Arama devi Google, ilginç bir adım atarak arama sonuçlarındaki sonsuz kaydırma özelliğini kaldırıyor. İlk etapta masaüstü için geçerli olacak değişiklik, daha sonrasında mobil platformlara taşınacak.

Google'da sonsuz kaydırma dönemi sonlanıyor

Kaçıranlar için Google aramada sıkça karşımıza çıkan sonsuz kaydırma özelliği, ilk olarak Ekim 2021'de mobil cihazlar için kullanıma sunulmuş ve 2022'nin sonlarında masaüstüne dahil edilmişti. Bu sayede ilk 10 sonuçtan sonra gelen sonuçlar siz sayfayı kaydırdıkça otomatik olarak yükleniyor ve daha fazla içerik/sayfa görmek için "daha fazla göster" seçeneğine tıklama zorunluluğu ortadan kalkmıştı.

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Şimdi bu özellik, resmi olarak Google Arama'dan kaldırıyor. Bir Google sözcüsü, Search Engine Land'e yaptığı açıklamada, "sürekli veya sonsuz kaydırma özelliğinin masaüstü arama sonuçlarından bugün itibarıyla kaldırıldığını ve bu özelliğin önümüzdeki aylarda mobil sonuçlardan da kaldırılacağını" belirtti. Ayrıca Google, bu değişikliğin nedeni olarak, ihtiyaç duyulmayacak sonuçlar yerinedaha hızlı bir arama deneyimine işaret ediyor.

Klasik numaralandırma çubuğu geri dönüyor

Peki yeni değişiklikten sonra ne olacak? Google'a göre kaydırma özelliğinin yerine klasik sayfa numaralandırma çubuğu geri dönüyor. Kullanıcılar, arama sonuçlarının belirli bir sayfasına atlamak veya "Sonraki" düğmesine tıklayarak bir sonraki sayfayı görmek için bu çubuğu kullanabilecekler. Mobilde ise, bir sonraki sayfayı yüklemek için aramanın altında bir "Daha fazla sonuç" düğmesi gösterilecek.

Google, Search Engine Land'e yaptığı açıklamada, değişikliğin nedenini açıklamadı. Ancak, "Bu değişiklik, arama sonuçlarını kullanıcıların açıkça talep etmediği sonuçları otomatik olarak yüklemek yerine, daha fazla arama için daha hızlı bir şekilde sunmak amacıyla yapıldı" dedi.

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