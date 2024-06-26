Google'dan sürekli kaydırma işlevi kalkıyor: İşte nedeni

Google'da sonsuz kaydırma dönemi sonlanıyor
Kaçıranlar için Google aramada sıkça karşımıza çıkan sonsuz kaydırma özelliği, ilk olarak Ekim 2021'de mobil cihazlar için kullanıma sunulmuş ve 2022'nin sonlarında masaüstüne dahil edilmişti. Bu sayede ilk 10 sonuçtan sonra gelen sonuçlar siz sayfayı kaydırdıkça otomatik olarak yükleniyor ve daha fazla içerik/sayfa görmek için "daha fazla göster" seçeneğine tıklama zorunluluğu ortadan kalkmıştı.
Şimdi bu özellik, resmi olarak Google Arama'dan kaldırıyor. Bir Google sözcüsü, Search Engine Land'e yaptığı açıklamada, "sürekli veya sonsuz kaydırma özelliğinin masaüstü arama sonuçlarından bugün itibarıyla kaldırıldığını ve bu özelliğin önümüzdeki aylarda mobil sonuçlardan da kaldırılacağını" belirtti. Ayrıca Google, bu değişikliğin nedeni olarak, ihtiyaç duyulmayacak sonuçlar yerinedaha hızlı bir arama deneyimine işaret ediyor.
Klasik numaralandırma çubuğu geri dönüyor
Peki yeni değişiklikten sonra ne olacak? Google'a göre kaydırma özelliğinin yerine klasik sayfa numaralandırma çubuğu geri dönüyor. Kullanıcılar, arama sonuçlarının belirli bir sayfasına atlamak veya "Sonraki" düğmesine tıklayarak bir sonraki sayfayı görmek için bu çubuğu kullanabilecekler. Mobilde ise, bir sonraki sayfayı yüklemek için aramanın altında bir "Daha fazla sonuç" düğmesi gösterilecek.
Google, Search Engine Land'e yaptığı açıklamada, değişikliğin nedenini açıklamadı. Ancak, "Bu değişiklik, arama sonuçlarını kullanıcıların açıkça talep etmediği sonuçları otomatik olarak yüklemek yerine, daha fazla arama için daha hızlı bir şekilde sunmak amacıyla yapıldı" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.