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    Google'dan sürekli kaydırma işlevi kalkıyor: İşte nedeni

    Teknoloji devi Google, arama sonuçlarından sonsuz kaydırma ile dolaşma altyapısını bugün itibarıyla kaldırıyor. Süreç ilk olarak masaüstü platformunda geçerli olacak.
    Google doğruladı: Sevilen özellik arama sonuçlarından kalkıyor! Tam Boyutta Gör
    Arama devi Google, ilginç bir adım atarak arama sonuçlarındaki sonsuz kaydırma özelliğini kaldırıyor. İlk etapta masaüstü için geçerli olacak değişiklik, daha sonrasında mobil platformlara taşınacak. 

    Google'da sonsuz kaydırma dönemi sonlanıyor

    Kaçıranlar için Google aramada sıkça karşımıza çıkan sonsuz kaydırma özelliği, ilk olarak Ekim 2021'de mobil cihazlar için kullanıma sunulmuş ve 2022'nin sonlarında masaüstüne dahil edilmişti. Bu sayede ilk 10 sonuçtan sonra gelen sonuçlar siz sayfayı kaydırdıkça otomatik olarak yükleniyor ve daha fazla içerik/sayfa görmek için "daha fazla göster" seçeneğine tıklama zorunluluğu ortadan kalkmıştı. 

    Şimdi bu özellik, resmi olarak Google Arama'dan kaldırıyor. Bir Google sözcüsü, Search Engine Land'e yaptığı açıklamada, "sürekli veya sonsuz kaydırma özelliğinin masaüstü arama sonuçlarından bugün itibarıyla kaldırıldığını ve bu özelliğin önümüzdeki aylarda mobil sonuçlardan da kaldırılacağını" belirtti. Ayrıca Google, bu değişikliğin nedeni olarak, ihtiyaç duyulmayacak sonuçlar yerinedaha hızlı bir arama deneyimine işaret ediyor. 

    Klasik numaralandırma çubuğu geri dönüyor

    Peki yeni değişiklikten sonra ne olacak? Google'a göre kaydırma özelliğinin yerine klasik sayfa numaralandırma çubuğu geri dönüyor. Kullanıcılar, arama sonuçlarının belirli bir sayfasına atlamak veya "Sonraki" düğmesine tıklayarak bir sonraki sayfayı görmek için bu çubuğu kullanabilecekler. Mobilde ise, bir sonraki sayfayı yüklemek için aramanın altında bir "Daha fazla sonuç" düğmesi gösterilecek.

    Google, Search Engine Land'e yaptığı açıklamada, değişikliğin nedenini açıklamadı. Ancak, "Bu değişiklik, arama sonuçlarını kullanıcıların açıkça talep etmediği sonuçları otomatik olarak yüklemek yerine, daha fazla arama için daha hızlı bir şekilde sunmak amacıyla yapıldı" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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