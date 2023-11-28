Google, Drive’da yaşanan veri kayıplarını araştırıyor

Google, Drive sorununu inceliyor
Süregelen durumu özetlemek gerekirse, Google Drive kullanıcıları aniden, aylar hatta yıllar süren dosyalarının kaybolduğunu fark ettiler. Kaynağının tam olarak ne olduğu bilinmeyen sorun, bulut hesabındaki verileri ortadan kaldırıyor. Google Drive, profesyonel ve iş amaçlı olarak sıklıkla kullanılan bir hizmet ve bu açından veri kayıpları tahammül edilemez öneme sahip olabiliyor.
Google, Topluluk forumlarında yayınladığı kısa bir yazıda kayıp dosya sorununu resmen kabul etti ve sorunun Drive’ın masaüstü uygulamasından kaynaklandığını doğruladı. Sorunun kaynağı uygulama olsa da nedeni belirsizliğini koruyor. Hata için bir açıklama yapılmazken, Google sorunu sınırlı sayıda kullanıcı tarafından yaşandığını ve yakın zamanda kullanıma sunulan 84.0.0.0 ila 84.0.4.0 sürümleriyle ilgili olduğunu söylüyor. Firmanın incelemeleri sürerken düzeltmenin ne zaman yapılacağı bilinmiyor. Aynı şekilde kaybolan verilerin geri gelip gelmeyeceği de şimdilik belirsiz.
Google ayrıca kullanıcılara Google hesaplarının masaüstü uygulamasıyla bağlantısını kesmemelerini ve makinelerinde Windows'ta AppData\Local\Google\DriveFS ve macOS'ta Library/Application Support/Google/DriveFS altında bulunan "DriveFS" klasöründeki verileri silmemelerini ya da taşımamalarını söylüyor. Yine de Google, sistemde yeterli alan varsa bu klasörün bir kopyasını oluşturmanızı öneriyor.Kaynakça https://9to5google.com/2023/11/27/google-drive-missing-file-desktop-app-sync/ https://support.google.com/drive/thread/245861992/drive-for-desktop-v84-0-0-0-84-0-4-0-sync-issue Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.