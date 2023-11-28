Google, Drive’da yaşanan veri kayıplarını araştırıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz birkaç gün içinde bazı Google Drive kullanıcıları dosyalarının ve verilerinin kaybolduğunu fark etti. Veri kayıplarının birkaç yıllık dönemi kapsayabileceği kullanıcılar tarafından raporlanırken Google ise kısa bir süre önce resmi bir açıklama yayınladı. Firma, yaşanılan sorunun masaüstü uygulamasından kaynaklandığını belirtirken incelemelerine devam ettiğini aktardı.

Google, Drive sorununu inceliyor

Süregelen durumu özetlemek gerekirse, Google Drive kullanıcıları aniden, aylar hatta yıllar süren dosyalarının kaybolduğunu fark ettiler. Kaynağının tam olarak ne olduğu bilinmeyen sorun, bulut hesabındaki verileri ortadan kaldırıyor. Google Drive, profesyonel ve iş amaçlı olarak sıklıkla kullanılan bir hizmet ve bu açından veri kayıpları tahammül edilemez öneme sahip olabiliyor.

Google, Topluluk forumlarında yayınladığı kısa bir yazıda kayıp dosya sorununu resmen kabul etti ve sorunun Drive’ın masaüstü uygulamasından kaynaklandığını doğruladı. Sorunun kaynağı uygulama olsa da nedeni belirsizliğini koruyor. Hata için bir açıklama yapılmazken, Google sorunu sınırlı sayıda kullanıcı tarafından yaşandığını ve yakın zamanda kullanıma sunulan 84.0.0.0 ila 84.0.4.0 sürümleriyle ilgili olduğunu söylüyor. Firmanın incelemeleri sürerken düzeltmenin ne zaman yapılacağı bilinmiyor. Aynı şekilde kaybolan verilerin geri gelip gelmeyeceği de şimdilik belirsiz.

Google Drive’daki hata büyük veri kayıpları yaşatıyor 1 gün önce eklendi

Google ayrıca kullanıcılara Google hesaplarının masaüstü uygulamasıyla bağlantısını kesmemelerini ve makinelerinde Windows'ta AppData\Local\Google\DriveFS ve macOS'ta Library/Application Support/Google/DriveFS altında bulunan "DriveFS" klasöründeki verileri silmemelerini ya da taşımamalarını söylüyor. Yine de Google, sistemde yeterli alan varsa bu klasörün bir kopyasını oluşturmanızı öneriyor.

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