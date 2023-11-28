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    Google, Drive’da yaşanan veri kayıplarını araştırıyor

    Google Drive'daki bir sorun kullanıcıların buluttaki dosyalarını kaybetmelerine neden oluyor. Şimdi ise Google, yaşanan sorunla ilgili bir inceleme başlattığını açıkladı ve bazı önlemler paylaştı.
    Google, Drive’da yaşanan veri kayıplarını araştırıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz birkaç gün içinde bazı Google Drive kullanıcıları dosyalarının ve verilerinin kaybolduğunu fark etti. Veri kayıplarının birkaç yıllık dönemi kapsayabileceği kullanıcılar tarafından raporlanırken Google ise kısa bir süre önce resmi bir açıklama yayınladı. Firma, yaşanılan sorunun masaüstü uygulamasından kaynaklandığını belirtirken incelemelerine devam ettiğini aktardı.

    Google, Drive sorununu inceliyor

    Süregelen durumu özetlemek gerekirse, Google Drive kullanıcıları aniden, aylar hatta yıllar süren dosyalarının kaybolduğunu fark ettiler. Kaynağının tam olarak ne olduğu bilinmeyen sorun, bulut hesabındaki verileri ortadan kaldırıyor. Google Drive, profesyonel ve iş amaçlı olarak sıklıkla kullanılan bir hizmet ve bu açından veri kayıpları tahammül edilemez öneme sahip olabiliyor.

    Google, Topluluk forumlarında yayınladığı kısa bir yazıda kayıp dosya sorununu resmen kabul etti ve sorunun Drive’ın masaüstü uygulamasından kaynaklandığını doğruladı. Sorunun kaynağı uygulama olsa da nedeni belirsizliğini koruyor. Hata için bir açıklama yapılmazken, Google sorunu sınırlı sayıda kullanıcı tarafından yaşandığını ve yakın zamanda kullanıma sunulan 84.0.0.0 ila 84.0.4.0 sürümleriyle ilgili olduğunu söylüyor. Firmanın incelemeleri sürerken düzeltmenin ne zaman yapılacağı bilinmiyor. Aynı şekilde kaybolan verilerin geri gelip gelmeyeceği de şimdilik belirsiz.

    Google ayrıca kullanıcılara Google hesaplarının masaüstü uygulamasıyla bağlantısını kesmemelerini ve makinelerinde Windows'ta AppData\Local\Google\DriveFS ve macOS'ta Library/Application Support/Google/DriveFS altında bulunan "DriveFS" klasöründeki verileri silmemelerini ya da taşımamalarını söylüyor. Yine de Google, sistemde yeterli alan varsa bu klasörün bir kopyasını oluşturmanızı öneriyor.

    Kaynakça https://9to5google.com/2023/11/27/google-drive-missing-file-desktop-app-sync/ https://support.google.com/drive/thread/245861992/drive-for-desktop-v84-0-0-0-84-0-4-0-sync-issue
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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