Google Fotoğraflar, AI tabanlı video oluşturma özelliği kazanıyor

Google Fotoğraflar'da AI ile video oluşturmak artık mümkün
Bilmeyenler için Google Fotoğraflar, çeşitli videolar oluşturmanızı sağlayacak düzenleme araçları halihazırda sunuyor. Yani önceden de ''Anılar'' ve ''Öne Çıkanlar'' videoları oluşturabiliyordunuz. Ancak Google, bu işlevselliğe yapay zekayı da katıyor. Bugünden itibaren kullanıma açılacak özellik kapsamında, kitaplığınızda etiketlenen kişileri ve yerleri seçerek öne çıkan videolar oluşturabileceksiniz.
Hatta yapay zekâ, hazırladığı görsellere göre şarkı bile önerebilecek. Bu özellik, kullanıma sunulduğunda Fotoğraflar sekmesinde bulunan ''+'' düğmesi üzerinden ulaşılabilir olacak. Videolar içinse yalnızca kitaplığınızda etiketlenen kişileri, yerleri veya tarihleri belirtmeniz yeterli.
Sonrasında yapay zekâ, bu görüntülerden 1 dakikayı geçmeyecek bir video oluşturuyor ve sizin için bir arka plan müziği belirliyor. Ancak beğenmezseniz müziği, görselleri ve video uzunluğunu da değiştirebiliyorsunuz. Görüntülerin formatı ise (dikey veya yatay), dinamik bir biçimde içeriğin çoğunluğuna göre belirleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.