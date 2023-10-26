Tam Boyutta Gör Google Fotoğraflar, yapay zeka odaklı yepyeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Daha önce RAW yedekleme ve ''Anılar'' özelinde yeni işlevler kazandığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Google, yapay zekâ aracılığıyla "Öne çıkanlar" videoları hazırlayabileceğiniz yeni bir özelliğe daha kullanıma sunacak.

Google Fotoğraflar'da AI ile video oluşturmak artık mümkün

Bilmeyenler için Google Fotoğraflar, çeşitli videolar oluşturmanızı sağlayacak düzenleme araçları halihazırda sunuyor. Yani önceden de ''Anılar'' ve ''Öne Çıkanlar'' videoları oluşturabiliyordunuz. Ancak Google, bu işlevselliğe yapay zekayı da katıyor. Bugünden itibaren kullanıma açılacak özellik kapsamında, kitaplığınızda etiketlenen kişileri ve yerleri seçerek öne çıkan videolar oluşturabileceksiniz.

Hatta yapay zekâ, hazırladığı görsellere göre şarkı bile önerebilecek. Bu özellik, kullanıma sunulduğunda Fotoğraflar sekmesinde bulunan ''+'' düğmesi üzerinden ulaşılabilir olacak. Videolar içinse yalnızca kitaplığınızda etiketlenen kişileri, yerleri veya tarihleri belirtmeniz yeterli.

Google Photos, RAW fotoğrafları yedekleyebilecek 6 gün önce eklendi

Sonrasında yapay zekâ, bu görüntülerden 1 dakikayı geçmeyecek bir video oluşturuyor ve sizin için bir arka plan müziği belirliyor. Ancak beğenmezseniz müziği, görselleri ve video uzunluğunu da değiştirebiliyorsunuz. Görüntülerin formatı ise (dikey veya yatay), dinamik bir biçimde içeriğin çoğunluğuna göre belirleniyor.

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Google Fotoğraflar, AI tabanlı video oluşturma özelliği kazanıyor