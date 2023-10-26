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    Google Fotoğraflar, AI tabanlı video oluşturma özelliği kazanıyor

    Google Fotoğraflar, yapay zeka tabanlı yeni bir özelliğe daha kavuşuyor. Kullanıcılar artık seçtikleri şekillerde öne çıkanlar videoları hazırlayabilecek. İşte detaylar....
    Google Fotoğraflar, AI tabanlı video oluşturma özelliği kazanıyor Tam Boyutta Gör
    Google Fotoğraflar, yapay zeka odaklı yepyeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Daha önce RAW yedekleme ve ''Anılar'' özelinde yeni işlevler kazandığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Google, yapay zekâ aracılığıyla "Öne çıkanlar" videoları hazırlayabileceğiniz yeni bir özelliğe daha kullanıma sunacak.

    Google Fotoğraflar'da AI ile video oluşturmak artık mümkün

    Bilmeyenler için Google Fotoğraflar, çeşitli videolar oluşturmanızı sağlayacak düzenleme araçları halihazırda sunuyor. Yani önceden de ''Anılar'' ve ''Öne Çıkanlar'' videoları oluşturabiliyordunuz. Ancak Google, bu işlevselliğe yapay zekayı da katıyor. Bugünden itibaren kullanıma açılacak özellik kapsamında, kitaplığınızda etiketlenen kişileri ve yerleri seçerek öne çıkan videolar oluşturabileceksiniz. 

    Hatta yapay zekâ, hazırladığı görsellere göre şarkı bile önerebilecek. Bu özellik, kullanıma sunulduğunda Fotoğraflar sekmesinde bulunan ''+'' düğmesi üzerinden ulaşılabilir olacak. Videolar içinse yalnızca kitaplığınızda etiketlenen kişileri, yerleri veya tarihleri belirtmeniz yeterli.

    Sonrasında yapay zekâ, bu görüntülerden 1 dakikayı geçmeyecek bir video oluşturuyor ve sizin için bir arka plan müziği belirliyor. Ancak beğenmezseniz müziği, görselleri ve video uzunluğunu da değiştirebiliyorsunuz. Görüntülerin formatı ise (dikey veya yatay), dinamik bir biçimde içeriğin çoğunluğuna göre belirleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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