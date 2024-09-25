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    Anlık Bildirim

    Gmail uygulamasına mavi tik geliyor

    Gmail uygulamasına mavi onay işareti geliyor: Google'ın göndereni doğrulamak için sunduğu mavi tik artık Gmail Android ve iOS uygulamasında da olacak.           
    google gmail mavi tik onay işareti Tam Boyutta Gör
    Google, e-posta hizmeti Gmail için mavi doğrulama işaretini bir yıldır sunuyor. Şimdi şirket, güvenlik özelliğini Android ve iOS için Gmail uygulamasına getiriyor.

    Bilmeyenler için, Gmail’de mavi onay işareti, kullanıcıların aldıkları e-postanın güvenilir bir kaynaktan geldiğini, kimlik bilgileri, bankacılık ve diğer hassas verileri çalmaya çalışan bir dolandırıcıdan gelmediğini doğrulamalarına yardımcı oluyor. Doğrulama işareti, e-postada göndericinin sağ tarafında gösteriliyor.

    Mavi tik, Android ve iOS için Gmail'de kullanıma sunulacak. Mobil cihazlarda, gönderen adı ve tarih arasında gösterilecek. Dokunulduğunda e-postayı gönderen ismin alan adının ve ve profil resmindeki logosunun doğrulandığını belirten bir yazı çıkacak.

    Android ve iOS için Gmail'deki bu mavi onay işaretleri önümüzdeki birkaç hafta içinde kişisel Google ve Workspace hesapları için kullanıma sunulacak. Bu arada Gmail, Doğrulama İşareti Sertifikası (VMC) için gereken tescilli ticari markaya sahip olmayabilecek daha geniş bir gönderici yelpazesinin BIMI'yi kullanmasına olanak tanıyan Sertifika Yetkilileri (CA) tarafından verilen yeni bir BIMI sertifikası türünü destekliyor.

    Mavi doğrulama işareti, BIMI olarak adlandırılan bir Gmail özelliğinin parçası. Google, BIMI’yi şöyle açıklıyor: “Kuruluşunuzdan gönderilen e-posta iletilerine kuruluşunuzun logosunu eklemek için Brand Indicators for Message Identification (BIMI) standardından yararlanabilirsiniz. BIMI'yi destekleyen e-posta istemcileri, alıcının posta kutusunda kuruluşunuzun iletileriyle birlikte logoyu gösterir. BIMI ile kullanılan logolar üçüncü bir tarafça doğrulandığından alıcılar, gelen kutularındaki logoların meşru olduğundan emin olabilir. BIMI'yi kullanmak için logonuzun ticari markalı olması ve gönderen alanınızın DMARC kimlik doğrulamasını kullanması gerekir.

    Kaynakça https://workspaceupdates.googleblog.com/2024/09/gmail-additional-bimi-protections.html https://9to5google.com/2024/09/24/gmail-android-ios-blue-checkmark/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 3 saat önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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