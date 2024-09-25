Gmail uygulamasına mavi tik geliyor

Bilmeyenler için, Gmail’de mavi onay işareti, kullanıcıların aldıkları e-postanın güvenilir bir kaynaktan geldiğini, kimlik bilgileri, bankacılık ve diğer hassas verileri çalmaya çalışan bir dolandırıcıdan gelmediğini doğrulamalarına yardımcı oluyor. Doğrulama işareti, e-postada göndericinin sağ tarafında gösteriliyor.
Mavi tik, Android ve iOS için Gmail'de kullanıma sunulacak. Mobil cihazlarda, gönderen adı ve tarih arasında gösterilecek. Dokunulduğunda e-postayı gönderen ismin alan adının ve ve profil resmindeki logosunun doğrulandığını belirten bir yazı çıkacak.
Android ve iOS için Gmail'deki bu mavi onay işaretleri önümüzdeki birkaç hafta içinde kişisel Google ve Workspace hesapları için kullanıma sunulacak. Bu arada Gmail, Doğrulama İşareti Sertifikası (VMC) için gereken tescilli ticari markaya sahip olmayabilecek daha geniş bir gönderici yelpazesinin BIMI'yi kullanmasına olanak tanıyan Sertifika Yetkilileri (CA) tarafından verilen yeni bir BIMI sertifikası türünü destekliyor.
Mavi doğrulama işareti, BIMI olarak adlandırılan bir Gmail özelliğinin parçası. Google, BIMI’yi şöyle açıklıyor: “Kuruluşunuzdan gönderilen e-posta iletilerine kuruluşunuzun logosunu eklemek için Brand Indicators for Message Identification (BIMI) standardından yararlanabilirsiniz. BIMI'yi destekleyen e-posta istemcileri, alıcının posta kutusunda kuruluşunuzun iletileriyle birlikte logoyu gösterir. BIMI ile kullanılan logolar üçüncü bir tarafça doğrulandığından alıcılar, gelen kutularındaki logoların meşru olduğundan emin olabilir. BIMI'yi kullanmak için logonuzun ticari markalı olması ve gönderen alanınızın DMARC kimlik doğrulamasını kullanması gerekir.”Kaynakça https://workspaceupdates.googleblog.com/2024/09/gmail-additional-bimi-protections.html https://9to5google.com/2024/09/24/gmail-android-ios-blue-checkmark/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu