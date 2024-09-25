Gmail uygulamasına mavi tik geliyor

Tam Boyutta Gör Google, e-posta hizmeti Gmail için mavi doğrulama işaretini bir yıldır sunuyor. Şimdi şirket, güvenlik özelliğini Android ve iOS için Gmail uygulamasına getiriyor.

Google kullanılmayan Gmail hesaplarını siliyor 1 hf. önce eklendi

Bilmeyenler için, Gmail’de mavi onay işareti, kullanıcıların aldıkları e-postanın güvenilir bir kaynaktan geldiğini, kimlik bilgileri, bankacılık ve diğer hassas verileri çalmaya çalışan bir dolandırıcıdan gelmediğini doğrulamalarına yardımcı oluyor. Doğrulama işareti, e-postada göndericinin sağ tarafında gösteriliyor.

Mavi tik, Android ve iOS için Gmail'de kullanıma sunulacak. Mobil cihazlarda, gönderen adı ve tarih arasında gösterilecek. Dokunulduğunda e-postayı gönderen ismin alan adının ve ve profil resmindeki logosunun doğrulandığını belirten bir yazı çıkacak.

Android ve iOS için Gmail'deki bu mavi onay işaretleri önümüzdeki birkaç hafta içinde kişisel Google ve Workspace hesapları için kullanıma sunulacak. Bu arada Gmail, Doğrulama İşareti Sertifikası (VMC) için gereken tescilli ticari markaya sahip olmayabilecek daha geniş bir gönderici yelpazesinin BIMI'yi kullanmasına olanak tanıyan Sertifika Yetkilileri (CA) tarafından verilen yeni bir BIMI sertifikası türünü destekliyor.

Mavi doğrulama işareti, BIMI olarak adlandırılan bir Gmail özelliğinin parçası. Google, BIMI’yi şöyle açıklıyor: “Kuruluşunuzdan gönderilen e-posta iletilerine kuruluşunuzun logosunu eklemek için Brand Indicators for Message Identification (BIMI) standardından yararlanabilirsiniz. BIMI'yi destekleyen e-posta istemcileri, alıcının posta kutusunda kuruluşunuzun iletileriyle birlikte logoyu gösterir. BIMI ile kullanılan logolar üçüncü bir tarafça doğrulandığından alıcılar, gelen kutularındaki logoların meşru olduğundan emin olabilir. BIMI'yi kullanmak için logonuzun ticari markalı olması ve gönderen alanınızın DMARC kimlik doğrulamasını kullanması gerekir.”

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