Google, GPT4o ile rekabet edebilecek bir yapay zeka modeli geliştiriyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bloomberg haber ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Google aktif olarak insan düzeyinde akıl yürütme yeteneğine sahip yapay zeka (AI) teknolojisi geliştiriyor.

Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları insansı ses moduna kavuştu 1 gün önce eklendi

Sızan bilgilere göre Google'ın geliştirme ekibi, “muhakeme zincirleri” oluşturmak için yapay zeka teknolojilerini kullanan yeni bir yazılım türü yaratma konusunda önemli ilerleme kaydetti. Bu programlar matematik ve programlama gibi alanlarda çok adımlı karmaşık problemleri çözmek üzere tasarlandı ve kullanıcı sorgularına yalnızca birkaç saniye içinde en uygun yanıtları üretebiliyor.

Google, OpenAI'ın gerisinde kalmak istemiyor

Bu gelişme, Google ile ChatGPT'yi yaratan OpenAI arasındaki rekabette yeni bir aşamayı temsil ediyor. Bloomberg'in kaynaklarından birinin belirttiği gibi, Google DeepMind, Eylül 2023'te o1 adlı benzer bir modeli tanıtan OpenAI'nin gerisinde kaldığına dair endişeleri var.

Tam Boyutta Gör Google geçen yıl, metin, ses, görüntü ve video gibi çeşitli veri türlerini işleyebilen Gemini sohbet robotunu tanıttı. Şirket daha önce de Bard adında bir yapay zeka chatbotu piyasaya sürmüştü.

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