Google, GPT4o ile rekabet edebilecek bir yapay zeka modeli geliştiriyor

Sızan bilgilere göre Google'ın geliştirme ekibi, “muhakeme zincirleri” oluşturmak için yapay zeka teknolojilerini kullanan yeni bir yazılım türü yaratma konusunda önemli ilerleme kaydetti. Bu programlar matematik ve programlama gibi alanlarda çok adımlı karmaşık problemleri çözmek üzere tasarlandı ve kullanıcı sorgularına yalnızca birkaç saniye içinde en uygun yanıtları üretebiliyor.
Google, OpenAI'ın gerisinde kalmak istemiyor
Bu gelişme, Google ile ChatGPT'yi yaratan OpenAI arasındaki rekabette yeni bir aşamayı temsil ediyor. Bloomberg'in kaynaklarından birinin belirttiği gibi, Google DeepMind, Eylül 2023'te o1 adlı benzer bir modeli tanıtan OpenAI'nin gerisinde kaldığına dair endişeleri var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.