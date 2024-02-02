Google Haritalar'da üretken yapay zeka dönemi: Peki nasıl çalışacak?

Tam Boyutta Gör Günümüzün önde gelen navigasyon uygulamalarından Google Haritalar, sürekli olarak güncellemeye ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Öyle ki daha önce uygulamanın Google Lens, harita takibi ve arama sonuçları özelinde AI desteğine kavuştuğundan sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Google Haritalar, üretken yapay zekayla güçlenecek.

Google Haritalar'da üretken yapay zeka dönemi

Bugün yaptığı duyuruda Google, Google Haritalar'a LLM desteğiyle üretken yapay zeka özelliği eklendiğini duyurdu. Henüz erken erişim aşamasında olan bu özellik, büyük dil modellerini (LLM'ler) kullanarak daha kişisel bir arama ve navigasyon deneyimi sunucak. Üstelik yeni yerler keşfetmek ve aradığınız lokasyonlara konuşarak ulaşabileceksiniz.

Peki nasıl çalışacak? Yeni özellik, alışık olduğumuz arama deneyimine kıyasla sohbete dayalı bir his uyandırmayı amaçlıyor. Örneğin ''İstanbul'daki tarihi lokasyonları göster'' şeklinde bir arama yaptığınızda, Haritalar, kategorilere göre düzenlenmiş önerilerinin yanı sıra fotoğraflar ve inceleme özetleri oluşturacak.

Tam Boyutta Gör Tabi ki yenilikler bununla sınırlı değil. Hemen ardından "Öğle yemeğine ne dersin?" gibi bir takip sorusu sorarsanız, yapay zeka, tarihi yerler aramanızı dikkate alarak eski tarz bir lokanta gibi kriterleri karşılayan restoranlar bulacak. Bu noktada Google, LLM ve Yerel Rehberler programı kapsamında sunulan 250 milyondan fazla lokasyonun analiz edileceğini söylüyor.

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Kötü haber şu ki, Google, özelliğin ilk olarak ABD'de kullanıma sunulacağını duyurdu ve diğer bölgeler de ne zaman aktif olacağına dair henüz bir bilgi yok.

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