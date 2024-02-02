Google Haritalar'da üretken yapay zeka dönemi: Peki nasıl çalışacak?

Google Haritalar'da üretken yapay zeka dönemi
Bugün yaptığı duyuruda Google, Google Haritalar'a LLM desteğiyle üretken yapay zeka özelliği eklendiğini duyurdu. Henüz erken erişim aşamasında olan bu özellik, büyük dil modellerini (LLM'ler) kullanarak daha kişisel bir arama ve navigasyon deneyimi sunucak. Üstelik yeni yerler keşfetmek ve aradığınız lokasyonlara konuşarak ulaşabileceksiniz.
Peki nasıl çalışacak? Yeni özellik, alışık olduğumuz arama deneyimine kıyasla sohbete dayalı bir his uyandırmayı amaçlıyor. Örneğin ''İstanbul'daki tarihi lokasyonları göster'' şeklinde bir arama yaptığınızda, Haritalar, kategorilere göre düzenlenmiş önerilerinin yanı sıra fotoğraflar ve inceleme özetleri oluşturacak.
Kötü haber şu ki, Google, özelliğin ilk olarak ABD'de kullanıma sunulacağını duyurdu ve diğer bölgeler de ne zaman aktif olacağına dair henüz bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.