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    Google Haritalar'da üretken yapay zeka dönemi: Peki nasıl çalışacak?

    Google Haritalar'da üretken yapay zeka dönemi başlıyor. Kullanıcılar artık, uygulamayı sohbete dayalı bir biçimde kullanabilecek. Peki özellik nasıl çalışıyor? İşte detaylar...
    Google Haritalar'a üretken yapay zeka geliyor! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Günümüzün önde gelen navigasyon uygulamalarından Google Haritalar, sürekli olarak güncellemeye ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Öyle ki daha önce uygulamanın Google Lens, harita takibi ve arama sonuçları özelinde AI desteğine kavuştuğundan sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Google Haritalar, üretken yapay zekayla güçlenecek.

    Google Haritalar'da üretken yapay zeka dönemi

    Bugün yaptığı duyuruda Google, Google Haritalar'a LLM desteğiyle üretken yapay zeka özelliği eklendiğini duyurdu. Henüz erken erişim aşamasında olan bu özellik, büyük dil modellerini (LLM'ler) kullanarak daha kişisel bir arama ve navigasyon deneyimi sunucak. Üstelik yeni yerler keşfetmek ve aradığınız lokasyonlara konuşarak ulaşabileceksiniz. 

    Peki nasıl çalışacak? Yeni özellik, alışık olduğumuz arama deneyimine kıyasla sohbete dayalı bir his uyandırmayı amaçlıyor. Örneğin ''İstanbul'daki tarihi lokasyonları göster'' şeklinde bir arama yaptığınızda, Haritalar, kategorilere göre düzenlenmiş önerilerinin yanı sıra fotoğraflar ve inceleme özetleri oluşturacak.

    Google Haritalar'a üretken yapay zeka geliyor! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Tabi ki yenilikler bununla sınırlı değil. Hemen ardından "Öğle yemeğine ne dersin?" gibi bir takip sorusu sorarsanız, yapay zeka, tarihi yerler aramanızı dikkate alarak eski tarz bir lokanta gibi kriterleri karşılayan restoranlar bulacak. Bu noktada Google, LLM ve Yerel Rehberler programı kapsamında sunulan 250 milyondan fazla lokasyonun analiz edileceğini söylüyor.

    Kötü haber şu ki, Google, özelliğin ilk olarak ABD'de kullanıma sunulacağını duyurdu ve diğer bölgeler de ne zaman aktif olacağına dair henüz bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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