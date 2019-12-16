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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Haritalar artık aracınıza uyumlu şarj istasyonlarını gösteriyor

    Google'ın inanılmaz hacimde bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu uygulaması Google Haritalar, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını sokete göre filtreleyebiliyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Haritalar artık aracınıza uyumlu şarj istasyonlarını gösteriyor
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    Google Haritalar şimdiye kadar şarj istasyonlarının konumlarını harita üzerinde gösteriyordu fakat bu istasyonların her birini kullanabildiğiniz anlamına gelmiyordu. Araçlar arasındaki soket farklılıkları bunu engelliyordu ve yanınızda adaptör de yoksa zor duruma düşebiliyordunuz. Google, Haritalar’da elektrikli araç ayarlarını aktive ederek soket tipini seçmenize ve bu istasyonları göstermenize imkan sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Google, Türkiye'den çekilecek mi? İşte yeni açıklama:"

    Ülkemizde henüz ne elektrikli araçlar ne de şarj istasyonları yaygın olsa da yakın zamanda istasyon konumları bir hayli önem kazanacak. Android için Haritalar’ı güncelleyen Google, bahsettiğimiz özelliği aktive etti. Özelliğin iOS versiyonuyla ilgili ise henüz bir bilgi yok.

    Filtreleme özelliği elektrikli araç şarj istasyonu bulucu uygulamalar arasında zaten yer alsa da Google Haritalar’ın buna dâhil oluşu özelliğin çok daha büyük bir kitleye ulaşmasını sağlıyor. 

    Haritalar Haritalar Haritalar Haritalar Google LLC Seyahat ve Yerel Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.androidpolice.com/2019/12/14/google-maps-can-now-search-for-electric-vehicle-charging-stations-by-plug-type/ Yorum Yaz
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