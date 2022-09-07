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    Google Haritalar'ın yakıt tasarrufu sağlatan özelliği Türkiye'de

    Yeni Google Haritalar özelliği "çevre dostu rota bulma" Türkiye dahil 40'a yakın Avrupa ülkesinde açıldı. Yakıt tasarrufu sağlatan özellik de şu anda kullanımda.
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    google haritalar özelliği çevre dostu rota bulma

    Google, geçtiğimiz Ekim ayında Haritalar uygulamasına çevre dostu rota bulma özelliğini eklemişti. Kullanıcıların yakıt tasarrufu için en iyi rotaları bulmasına yardımcı olan özellik de, Türkiye dahil 40’a yakın Avrupa ülkesinde kullanıma açıldı.

    Çevre dostu rotalar nasıl gösteriliyor?

    Google Haritalar, çevre dostu rota özelliği etkinleştirildiğinde, kullanıcıya en hızlı rotalar yerine yakıt açısından daha verimli rotalar gösteriliyor. Bu rotalar yaprak etiketiyle işaretleniyor. Google Maps’in çevre dostu rotaları göstermesi için kullanıcının yapması gereken ufak bir ayar var. Ayarlar - Navigasyon Ayarları menüsünden Rota Seçenekleri altından “Yakıt açısından verimli rotaları tercih et” seçeneğinin açılması gerekiyor.

    google haritalar çevre dostu rota bulma
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    Yakıt tasarrufu sağlayan özellik Türkiye'de

    Araç sahipleri ayrıca, araçlarının motor tipini seçerek yakıt açısından daha verimli rota seçeneklerini görebiliyor. Yakıt tasarrufu sağlayan özellik, Ayarlar menüsünden navigasyon için motor tipi (benzinli, dizel, hibrit veya elektrikli) seçilebiliyor.

    Yüzbin arabaya eşdeğer karbon emisyonu tasarrufu

    Google, Avrupa Çevre Ajansı’nın sağladığı verileri Google Haritalar’ın sürüş trendleriyle eşleştirerek, belirli bir bölgedeki en popüler motor tipine yönelen gelişmiş makine öğrenimi modelleri geliştirdiklerini belirtiyor. Google, çevre dostu rota bulma özelliğini kullanıma açtıktan sonra Amerika’da 100.000 arabaya eşdeğer karbon emisyonu tasarrufu sağladıklarını söylüyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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