Google Haritalar'ın yakıt tasarrufu sağlatan özelliği Türkiye'de

Google, geçtiğimiz Ekim ayında Haritalar uygulamasına çevre dostu rota bulma özelliğini eklemişti. Kullanıcıların yakıt tasarrufu için en iyi rotaları bulmasına yardımcı olan özellik de, Türkiye dahil 40’a yakın Avrupa ülkesinde kullanıma açıldı.

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Çevre dostu rotalar nasıl gösteriliyor?

Google Haritalar, çevre dostu rota özelliği etkinleştirildiğinde, kullanıcıya en hızlı rotalar yerine yakıt açısından daha verimli rotalar gösteriliyor. Bu rotalar yaprak etiketiyle işaretleniyor. Google Maps’in çevre dostu rotaları göstermesi için kullanıcının yapması gereken ufak bir ayar var. Ayarlar - Navigasyon Ayarları menüsünden Rota Seçenekleri altından “Yakıt açısından verimli rotaları tercih et” seçeneğinin açılması gerekiyor.

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Yakıt tasarrufu sağlayan özellik Türkiye'de

Araç sahipleri ayrıca, araçlarının motor tipini seçerek yakıt açısından daha verimli rota seçeneklerini görebiliyor. Yakıt tasarrufu sağlayan özellik, Ayarlar menüsünden navigasyon için motor tipi (benzinli, dizel, hibrit veya elektrikli) seçilebiliyor.

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Yüzbin arabaya eşdeğer karbon emisyonu tasarrufu

Google, Avrupa Çevre Ajansı’nın sağladığı verileri Google Haritalar’ın sürüş trendleriyle eşleştirerek, belirli bir bölgedeki en popüler motor tipine yönelen gelişmiş makine öğrenimi modelleri geliştirdiklerini belirtiyor. Google, çevre dostu rota bulma özelliğini kullanıma açtıktan sonra Amerika’da 100.000 arabaya eşdeğer karbon emisyonu tasarrufu sağladıklarını söylüyor.

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