Google, Pixel 8a'nın varlığını doğruladı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, yakın bir zamanda Android 14'ün QPR1 güncellemesiyle şarj döngüsü sayımlarını ve pilin üretildiği tarihi gösteren yeni bir pil istatistikleri uzantısı eklemişti. Ancak Pixel telefonlara gelen Mart 2024 güncellemesi ile bu özellik ortadan kalktı. Google, konu ile ilgili yaptığı açıklama ile bir yandan da Pixel 8a'nın varlığını doğruladı.

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İşte Google Pixel 8a'nın beklenen özellikleri:

Google, hata izleme sayfasında Android 14'ün QPR1 güncellemesi ile gelen pil istatistikleri uzantısının Mart 2024 güncellemesiyle Pixel cihazlardan neden kaldırıldığı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre bu hareket bilerek yapıldı. Çünkü bu sayfanın hiçbir zaman mevcut cihazlarda görünmesi amaçlanmamıştı. Ayrıca şirket, bu sayfanın yalnızca Pixel 8a ve sonrasında piyasaya sürülecek cihazlarda etkin olacağını da belirtti.

Tam Boyutta Gör Bu açıklama ile Pixel 8a'yı onaylayan şirket cihazı, Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen I/O 2024'te piyasaya sürebilir. Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise Pixel 8a, selefi Pixel 7a'ya (152 x 72,9 x 9 mm) kıyasla 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutlarında olacak. Ayrıca Google Tensor G3'ten güç alacak cihaz, 6,1 inç ekran, 8GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

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