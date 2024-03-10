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    Anlık Bildirim

    Google, Pixel 8a'nın varlığını doğruladı: İşte beklenen özellikler

    Google, Android 14'ün QPR1 güncellemesi ile ilgili yaptığı açıklamada Pixel 8a'nın varlığını doğruladı. İşte Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın detayları:
    Google, Pixel 8a'yı doğruladı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, yakın bir zamanda Android 14'ün QPR1 güncellemesiyle şarj döngüsü sayımlarını ve pilin üretildiği tarihi gösteren yeni bir pil istatistikleri uzantısı eklemişti. Ancak Pixel telefonlara gelen Mart 2024 güncellemesi ile bu özellik ortadan kalktı. Google, konu ile ilgili yaptığı açıklama ile bir yandan da Pixel 8a'nın varlığını doğruladı.

    İşte Google Pixel 8a'nın beklenen özellikleri:

    Google, hata izleme sayfasında Android 14'ün QPR1 güncellemesi ile gelen pil istatistikleri uzantısının Mart 2024 güncellemesiyle Pixel cihazlardan neden kaldırıldığı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre bu hareket bilerek yapıldı. Çünkü bu sayfanın hiçbir zaman mevcut cihazlarda görünmesi amaçlanmamıştı. Ayrıca şirket, bu sayfanın yalnızca Pixel 8a ve sonrasında piyasaya sürülecek cihazlarda etkin olacağını da belirtti.

    Google, Pixel 8a'yı doğruladı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Bu açıklama ile Pixel 8a'yı onaylayan şirket cihazı, Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen I/O 2024'te piyasaya sürebilir. Cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise Pixel 8a, selefi Pixel 7a'ya (152 x 72,9 x 9 mm) kıyasla 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutlarında olacak. Ayrıca Google Tensor G3'ten güç alacak cihaz, 6,1 inç ekran, 8GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.
    Kaynakça https://9to5google.com/2024/03/09/google-pixel-8a-android-battery-stats/ https://issuetracker.google.com/issues/317046033?pli=1#comment11
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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